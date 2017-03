Thảm bại, ĐTLA mổ xẻ thất bại: Phạt... HLV loạn ngôn

Gạch muốn làm mới lại mình hậu thời Calisto mà chưa đi hết nửa đoạn đường đã gãy gánh. Ba trận thua liên tiếp đã đẩy ứng viên nặng ký Đồng Tâm Long An từ tốp ba xuống hạng chín và cửa vô địch xem như đã đóng lại. Sáng qua, Gạch đã phải ngồi lại với nhau xem băng ghi hình trận thua Bình Dương 2-4, đồng thời mổ xẻ hết những bất ổn sau ba trận thua hậu Euro.

Ông Patricio thừa nhận Gạch thua một phần do mình nhưng phần lớn do hàng thủ dở và thường đuối trong các pha tranh chấp tay đôi. Nhiều cầu thủ than thở một tháng nghỉ ngơi Euro cũng là lúc họ phải vắt sức ra nuốt các bài tập thể lực nặng của ông Peisoto, bạn thân của Patricio, làm phản tác dụng.

Gần ba tháng nắm Gạch, thực sự Patricio không thay đổi nhiều bởi bộ khung cũ chỉ có thế. Tuy nhiên, việc ông ưu ái hai cầu thủ Gustavo và Ivan hơn các nội binh khác rất dễ gây hiểu nhầm là thiên vị. Tất cả đều không dám nói ra trong các cuộc họp chuyên môn nhưng trên sân, một số cầu thủ đá bóng mà không nhìn về một hướng vì bất mãn kiểu con yêu, con ghét. Thậm chí họ còn kể lại sự ngớ ngẩn của Patricio chiều 20-7 khi tính rút Việt Thắng ra thay bằng Gustavo, rồi mới phát hiện trên sân đã đủ ba ngoại binh nên thôi.

Bây giờ thì Gạch đang rất nhớ Calisto dù khi “đẩy” ông đi lên đội tuyển, rất nhiều người nói đó là một thương vụ mà Gạch thắng lớn vì có thể mới bắt đầu cho một cuộc đổi mới (!?).

Sau ba trận thua, Patricio giận dữ tiết lộ mình bị lãnh đạo đội bóng lấn quyền và nội bộ mất đoàn kết. Chưa biết thực hư thế nào nhưng đến sáng qua, thật bất ngờ khi Patricio ngỏ lời... xin lỗi đội bóng. Gạch thông cảm cho phút nóng nảy của Patricio mà vẫn đề xuất phạt ông nửa tháng lương vì phát ngôn gây ảnh hưởng tiêu cực và vi phạm hợp đồng.