Thảm họa sân bóng ở Bờ Biển Ngà: FIFA lo ngại tình trạng sân bóng ở châu Phi

Ngày Chủ nhật buồn ở Bờ Biển Ngà (BBN) với sự cố vỡ sân Houphouet-Boigny ở thành phố Abidjan khiến 22 người chết và trên 130 người bị thương. Những hình ảnh bi thương từ cảnh chen lấn, giẫm đạp nhau trên cái sân có sức chứa 35 ngàn khán giả nhưng phải chịu quá tải đến gần 50 ngàn người cho thấy những sân bóng ở châu Phi luôn là mối đe dọa rình rập cùng với hệ thống bảo vệ chưa chuyên nghiệp trước những sự kiện bóng đá lớn.

Mới chỉ là khuôn khổ vòng loại giành một trong năm vé vào vòng chung kết của khu vực châu Phi, thế mà thế giới đã phải chứng kiến cảnh tang thương trước trận Bờ Biển Ngà - Malawi.

Đích thân đại diện của FIFA có mặt xem trận đấu này đã báo cáo về sự cố đáng lo ngại và tình trạng chung ở những sân bóng châu Phi.

Sự cố trên nhắc lại những thảm họa từng xảy ra như ở Zambia và Zimbabwe cách đây chín năm hoặc gần hơn là tháng 5-2001 từng có 126 người chết tại Ghana sau một trận tranh giải vô địch Ghana do cảnh sát xịt hơi cay vào nhóm cổ động viên gây rối để trấn áp khiến mọi người bỏ chạy tán loạn thoát thân và giẫm đạp nhau.

Sân cỏ châu Phi từ lâu đã bị báo động về tình trạng không bảo đảm an toàn do quá tải và xuống cấp, trong khi cư dân ở lục địa đen lại rất “máu” bóng đá.

Sau sự cố trên, chắc chắn FIFA sẽ siết chặt hơn nữa công tác an toàn tại World Cup 2010 mà chỉ còn một năm nữa sẽ khai diễn. Đây là World Cup lần đầu diễn ra ở châu Phi và đấy cũng là một World Cup mà FIFA phải lo lắng về nhiều mặt, nhiều thứ, trong đó đáng ngại nhất là an ninh, an toàn ở những sân bóng tại lục địa đen với nhiều di chứng thảm họa gây chết người hàng loạt.