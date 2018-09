Than Quảng Ninh thiệt thòi vì bệnh quan liêu

Trong khi HLV Phan Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh đã lên danh sách đội hình chính tham dự trận Than Quảng Ninh gặp SL Nghệ An thì CLB này sau đó mới đón nhận án phạt tiền đạo Joel Vinicius nhận án treo giò hai trận từ Ban kỷ luật VFF. Điều này khiến đội bóng Than Quảng Ninh ngỡ ngàng bởi bản án phạt nguội đấy làm lỡ hết kế hoạch của ban huấn luyện, đồng thời nói lên sự quan liêu của những nhà điều hành.



Thực chất thì án phạt hai trận đối với tiền đạo Joel Vinicius của Than Quảng Ninh do có hành vi thô bạo với hậu vệ Hồ Tấn Tài trong trận đấu Than Quảng Ninh gặp B. Bình Dương tại vòng 22 V-League thì không sai nhưng nó quá chậm và quá quan liêu của các bộ phận hành pháp VFF.

Trận B. Bình Dương - Than Quảng Ninh diễn ra vào ngày 14-9 nhưng vì sao phải đến ngày 18-9 và chỉ ba tiếng trước vòng đấu 23 khi mà lãnh đạo đội Than Quảng Ninh đã chuẩn bị tất cả cho trận đấu thì mới có án phạt. Nhiều người và hơn hết là người hâm mộ Quảng Ninh lẫn đội bóng của họ tự hỏi suốt bốn ngày qua khi tất cả các sự kiện được lên tiếng rần rần thì ban kỷ luật ở đâu và làm gì hay chỉ ngồi một chỗ chờ băng hình, chờ chứng cứ đưa về rồi mới ngồi soi và xử.



Thẻ đỏ oan cho cầu thủ Dương Văn Khoa không được “soi” lại trong khi tiền đạo Joel Vinicius thì bị phạt nguội chỉ 3 giờ trước vòng 23. Ảnh: HUY PHẠM

Thiệt thòi cho đội Than Quảng Ninh ngoài việc “câu giờ” của bộ phận hành pháp còn chịu ảnh hưởng bởi sai lầm của người cầm cân nảy mực khiến cầu thủ của họ bị phạt đền oan lại còn bị treo giò oan mà ai cũng biết nhưng không trả lại sự “trong sạch” cho cầu thủ bị hàm oan là Dương Văn Khoa. Ở phút 63 trận gặp B. Bình Dương, Dương Văn Khoa dùng đầu (và mặt) cứu bóng nhưng trọng tài lại cho rằng dùng tay chơi bóng. Kết quả là Khoa nhận thẻ đỏ khiến Than Quang Ninh mất người từ đấy và chịu phạt đền oan. Và nỗi oan mà cả làng cùng biết lại tiếp tục kéo sang đến trận đấu vòng 23 mà Khoa và đội Than Quảng Ninh phải chấp nhận thiệt thòi.

Cũng có nhiều ý kiến đặt ra rằng nếu ban tổ chức hoặc ban kỷ luật có thể phạt nguội cầu thủ khi trọng tài bỏ qua hay không nhìn thấy (như trường hợp tiền đạo Joel Vinicius) thì tại sao một trường hợp oan ức như Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh lại không được điều chỉnh giống như hình thức phạt nguội. Bởi không phải cứ sót lỗi thì phải truy cứu, còn sai lỗi để người ngay bị hàm oan thì lơ luôn rồi lấy lý do là luật quy định. Nên nhớ luật đẻ ra là để phục vụ và để xử đúng người, đúng tội chứ không phải luật đẻ ra để ai cũng thấy bị oan nhưng không gỡ được.

Cũng may là lãnh đạo đội Than Quảng Ninh và nhất là HLV Phan Thanh Hùng là người lành tính nên họ sẵn sàng chịu thiệt thòi và không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, không phải vì họ không đấu tranh mà những nhà điều hành cứ vô tư theo kiểu quan liêu làm ảnh hưởng đến chất lượng giải.