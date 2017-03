Thận trọng nhưng không sợ hãi

Cười sảng khoái

Thêm một lần nữa, HLV Calisto chia đôi đội hình đấu đối kháng. Mặt sân thu hẹp, nhưng cường độ vận động vẫn được yêu cầu đẩy cao, bỏ qua các tình huống lỗi việt vị của tiền đạo nhằm tăng thêm áp lực về hai phía cầu môn, các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái thực hiện bài tập của HLV.

Tuân thủ chiến thuật. Không quá khắt khe với các học trò như thời điểm trước khi vào giải, nhưng các cầu thủ vẫn phải tuân thủ nghiêm túc kỷ luật chiến thuật: chơi bóng ngắn, trung bình, sệt; chơi đơn giản, không để mất bóng ở khoảng trống ngay trước khung thành; tiền vệ trung tâm có bóng triển khai ra biên cho hậu vệ cánh dâng cao đón bóng, phối hợp với tiền vệ biên thoát xuống khu cấm địa đối phương.

Một miếng đánh nữa cũng được HLV Calisto chú tâm cho các học trò luyện tập nhiều lần là các pha cầm bóng của tiền vệ biên, chủ động đột phá, quặt vào trung lộ và dứt điểm từ xa. Với hai tiền đạo, Công Vinh và Việt Thắng được yêu cầu: mỗi khi có người cầm bóng, người còn lại hơi dạt ra biên để hút hậu vệ đối phương, từ đó nảy sinh hai phương án cho tiền đạo: cầm bóng chủ động đột phá hoặc bật tường qua khe hở giữa cặp trung vệ...

Thoải mái tinh thần, áp lực dường như đã được cởi bỏ một phần. Thầy Tô cũng không còn gắt gỏng khi Thành Lương làm chậm nhịp một pha bóng trước khung thành của Đức Cường, khi Bảo Khanh khống chế bóng điệu nghệ bằng gầm giày và tạt bóng vào trong kiểu chích mũi giày như CR7 (Cristiano Ronaldo).

Hồng Sơn băng từ phần sân nhà lên khu cấm địa quân xanh, giành với Công Vinh thực hiện quả đá phạt 11m, và ghi bàn một cách điệu nghệ bằng cú xục bóng kiểu Panenka; để rồi sau đó cắm mặt chạy về sân nhà lo giữ khung thành trước cú phát bóng bằng chân của Đức Cường cho Minh Phương. Nụ cười đã trở lại trên môi HLV Calisto, thay vì bặm môi, gặm những sợi ria mọc hơi dài như trước đây. Và họ, các cầu thủ Việt Nam, cũng cho phép mình được cười vang mặt sân khi Hồng Sơn bị xỏ lỗ kim lúc nhào lên cướp bóng trong chân Trường Giang. Còn gì tuyệt hơn khi dẫn trước đối thủ kỵ jeu bằng một chiến thắng, được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu quyết định và tin chắc rằng các CĐV Việt Nam (lần này) sẽ ngồi kín 40.000 chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình và đốt lên ngọn lửa bừng bừng khí thế chiến thắng? 10 năm rồi.

Thót tim đến phút cuối cùng

Ông Calisto nhận định như vậy khi được hỏi về đánh giá của ông trước trận đấu chung kết lượt về với Thái Lan. Vẫn cần thận trọng!

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam có 4 người, tới 3 cầu thủ phải quấn băng đầu gối, gồm Như Thành (đầu gối phải, từ TP.HCM), Quang Thanh (đầu gối trái - dư chấn từ T&T Cup) và Phước Tứ (đầu gối phải, sau trận chung kết lượt đi với Thái Lan). Việt Thắng vẫn còn dấu hiệu của việc căng bắp đùi phải, Tấn Tài cũng hơi đau cổ chân. Và đương nhiên, Tài Em cũng là một trong số những cầu thủ cần sự săn sóc của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Vị trí còn lại, hành lang cánh phải, sẽ được giao cho ai: Quang Cường hay Việt Cường? HLV Calisto không chịu tiết lộ sẽ lựa chọn ai, bởi theo ông “tất cả đã thi đấu tốt thì không có lý gì phải thay đổi”.

Thể lực của ĐT Việt Nam chưa bao giờ vượt trội so với các đối thủ, như Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia. Vấn đề này hiện được HLV Calisto giải quyết bằng lối chơi đơn giản, chuyền banh nhiều, hạn chế cầm bóng cá nhân. Nhưng, ĐT Việt Nam vẫn có lý do để “thận trọng” nếu đối phương tiếp tục sử dụng bài tấn công tổng lực trong 15-20 phút đầu mỗi hiệp. Một đội bóng khi vào cuộc với tâm lý “chẳng còn gì để mất” và với trình độ vẫn được đánh giá là “cao hơn so với ĐT Việt Nam” - như chính HLV Calisto nhận xét - sẽ là một đối thủ đáng gờm trong một trận cầu thót tim đến phút cuối cùng.