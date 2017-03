Thắng “bế” và Quyến “béo”

Thế nhưng Quyến “béo” chỉ dừng lại ở những bước chân đủng đỉnh và vài đường chuyền vô hại. Chắc do anh bị đặt trái kèo khi chơi tiền vệ trái.

Cùng thời điểm ở sân Thanh Hóa, chân sút Nguyễn Việt Thắng với cái tên Thắng “bế” lại khai hỏa giúp đội nhà đả bại đương kim vô địch SL Nghệ An đang nắm kỷ lục bất bại.

Con đường trở lại của hai chân sút nổi tiếng có nhiều giai đoạn trắc trở gần giống nhau và thành quả chỉ có khi đồng hành với nghị lực.

Năm 2003, Việt Thắng từng dính đến nghi án “đánh banh” tại Cúp C1 Đông Nam Á và quốc tế liền bị LĐBĐ VN cấm thi đấu ba năm, mất luôn cơ hội cùng U-23 Việt Nam đá SEA Games. Thắng may mắn được bầu Thắng của ĐT Long An cưu mang chờ mãn án. Thời gian chịu án thật dài nhưng Việt Thắng vẫn miệt mài trên sân cỏ trong những buổi tập chờ đến ngày trở lại. Và Thắng đã trở lại trong màu áo ĐT Long An rồi lên đội tuyển góp công vào chức vô địch AFF Cup 2008…

Văn Quyến nhỏ hơn Việt Thắng ba tuổi và năm 2005 dính đến vụ dàn xếp tỉ số rồi chịu bốn năm treo giò của LĐBĐ VN. Quyến “béo” từng thề độc sẽ lấy lại hình ảnh ngày nào vì cái tình của rất nhiều người hâm mộ luôn ở bên anh cả lúc ở trong vòng lao lý.

Hơn ba năm qua, Quyến “béo” vẫn gây sốt trên các trang báo nhưng chỉ dừng lại ở thời quá khứ, trong khi hiện tại luôn là những chiến dịch… giảm cân.

Quyến không có suất ở SL Nghệ An và may mắn được bầu Thụy đưa về Sài Gòn FC ba tháng đơn giản chỉ vì ông bầu này thích Quyến.

Gần nửa mùa, Thắng “bế” không có cửa ra sân trong màu áo B. Bình Dương đã chấp nhận về Thanh Hóa với quyết tâm làm lại và không ngần ngại đặt chỉ tiêu lấy suất vào đội tuyển quốc gia.

Quyến “béo” bây giờ chỉ cần… giảm cân và lấy lại phong độ đáp ứng yêu cầu của CLB là quý hóa lắm rồi.

Hy vọng ngày ấy với cả hai không xa…

GIA HUY