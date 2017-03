Thắng tiếp vòng 4, Quang Liêm trở lại top 30 thế giới

Thành tích tốt nhất mà Quang Liêm đạt được là xếp hạng 25 thế giới với mức Elo 2717 (9/2011). Và với “phom” đang lên như hiện nay thì rõ ràng Quang Liêm sẽ còn nhiều cơ hội để cải thiện mức Elo của mình.

Sau chiến thắng có phần nhàn hạ ở vòng 2, Quang Liêm đã khá vất vả trước kỳ thủ Joseph Gallagher (Thụy Sĩ, Elo 2499) ở vòng 3. Phải đến nước thứ 56, đối thủ của anh mới chịu buông cờ đầu hàng. Nhưng cũng phải nhìn lại, rõ ràng ván này kỳ thủ người Thụy Sĩ cũng đi vài nước yếu và ngay từ giai đoạn trung cuộc đã bị Liêm ép cờ, một trận thua là điều khó tránh khỏi.

Nếu như ở 3 vòng đầu tiên, Liêm chỉ gặp các kỳ thủ nhẹ ký thì trong vòng 4 vừa diễn ra rạng sáng hôm qua, Quang Liêm đã gặp một thử thách khó chịu. Đối thủ của anh là kỳ thủ người Tây Ban Nha - Salgado Lopez (Elo 2606). Trận này Liêm được cầm quân trắng và tận dụng ưu thế này, Liêm đã nắm quyền chủ động từ đầu đến cuối.

Đối thủ của anh không giải quyết được bài toán liên quan đến con tốt c6 của mình. Chính con tốt nằm ở ô này đã làm cho con tượng của Salgado Lopez trở nên thụ động. Bắt đầu từ nước 21, Quang Liêm khéo léo dùng song mã cản địa bước tiến của chốt c6 đang cản trở tầm hoạt động của tượng đen nằm ở ô b7. Đến giai đoạn tàn cuộc, quân đen chỉ còn di chuyển được con mã. Xe buộc phải giữ tượng, vô tình trở nên thiếu tích cực. Nếu dùng Vua trắng của mình “ngao du khắp bàn cờ”, tranh thủ nhặt tốt của đối thủ, Quang Liêm sẽ hơn chất và các cột sẽ thông thoáng cho tốt tiến bước. Dường như đối thủ của Liêm biết trước được điều này nên đã buông cờ hàng ở nước 42.

Trong vòng này, ngoài Quang Liêm đạt điểm tuyệt đối thì còn 3 kỳ thủ khác (đều thuộc nhóm 2600+) cũng có được 4 điểm. Do cách thức bốc thăm, Quang Liêm sẽ đụng 1 trong 3 kỳ thủ đó. Và đối thủ của Liêm ở vòng 5 là Iturrizaga Eduardo (23 tuổi), ĐKT đầu tiên của nước Venezuala (Nam Mỹ). Anh thường mở cờ cánh Hậu (Queen's Pawn Openings), hoặc Anh (English Opening) khi cầm quân trắng, như vậy anh chuyên về cờ vị trí. Hôm qua Eduardo cầm Trắng thắng một ván cờ vị trí hay, khai cuộc English. Trận này, Quang Liêm đi sau (đi sau), chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị khi xem ván đấu này.

Không được xuất sắc như Liêm, nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang sau 4 vòng đấu chỉ có được 3 điểm. Trận thua ở vòng 3 trước GM. Dariusz Swiercz (2627) là điều được dự đoán trước vì đây là đối thủ quá tầm với chị. Vòng 5, chị sẽ gặp 1 kỳ thủ thuộc nhóm 2700+, đó là Alexei Shirov (2708). Kỳ thủ này đang có phong độ không được tốt cho lắm.

Diễn biến giải Zone 3.3 cũng rất nhiều kịch tính. Ở bảng nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang tạm xếp thứ hai, kém 0.5 điểm so với hạt giống số 1 của giải Wesley So (2681). Bốc thăm ván 6, Sơn sẽ gặp Mark Paragua (Phi, 2519) còn Wesley So sẽ gặp 1 đối thủ khá khó chịu là Susanto Megaranto (Indonesia, 2529). Nếu như Sơn thắng và Wesley So hòa thì Sơn sẽ san bằng điểm số với Wesley So. Tuy nhiên, do bảng nam lấy 2 suất nên vẫn trong tầm kiểm soát của Sơn.

Bên bảng nữ, nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An đang dẫn đầu giải sau vòng 5 với 4.5 điểm, hơn người xếp thứ nhì là Munguntuul đúng 1 điểm. Thảo Nguyên sau hai trận hòa trước Munguntuul ở vòng 3, và với vòng Bảo Trâm ở vòng 4 thì chị đã để thua trước Thanh An, nên hiện xếp ở vị trí thứ tư với 3 điểm. Giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa nên hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ xoay quay chiếc vé duy nhất bảng nữ dự giải cờ vua thế giới 2013.

Theo Văn Tới (Dân trí)