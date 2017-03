Thắng trận vòng 6, Quang Liêm bám sát người dẫn đầu

Vào trận với tâm lý buộc phải thắng, Quang Liêm đã thi đấu hết sức mình. Giai đoạn khai cuộc đối thủ có nhỉnh hơn Quang Liêm một chút, tuy nhiên ưu thế này là không nhiều. Giai đoạn trung cuộc nhìn chung khá bình ổn.

Hy vọng vô địch lại trở lại với Quang Liêm

Tưởng chừng một kết quả hòa sẽ xảy ra, nhưng Rinat Jumabayev đã đi một nước yếu (37. Rxb5). Quang Liêm đã biết cách khai thác để khoét sâu điểm yếu này của đối thủ. Kết quả sau 75 nước, Quang Liêm đã giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng.

Trong vòng này, Trường Sơn cũng thi đấu rất xuất sắc và trong 54 nước, anh đã giành được chiến thắng trước Ju Wenjun (Elo 2529).

Với việc kỳ thủ đang dẫn đầu giải Yu Yangyi để thua trước thần đồng cờ vua Ấn Độ - Negi Parimarjan đã giúp Quang Liêm, Trường Sơn nuôi lại giấc mơ vô địch giải. Hiện tại, với 4 điểm có được sau 6 trận, cả hai chỉ kém người dẫn Negi Parimarjan đúng 1 điểm.

Bên bảng nữ, Bảo Trâm sau một nước đi yếu ở giai đoạn trung cuộc đã giúp cho Zhao Xue chiếm ưu thế. Kết quả sau 36 nước, Zhao Xuê đã giành chiến thắng. Với trận thua này, Bảo Trâm chỉ có được 3.5 điểm và khó có thể cạnh tranh với người dẫn đầu Sukandar Irine Kharisma (có được 5.5 điểm sau 6 vòng đấu).

Kỳ thủ Thanh An đã có trận hòa an toàn trước Ding Yixin. Hiện tại, Thanh An đã có được 4.5 điểm và có thể hy vọng tiến sâu hơn nữa.

Vòng 7 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Cả hai kỳ thủ Quang Liêm và Trường Sơn đều được đi trước (cầm quân trắng). Quang Liêm sẽ gặp Liu Qingnan (Elo 2483), trong khi đó Trường Sơn sẽ gặp Wan Yunguo (2456). Nữ kỳ thủ Thanh An sẽ gặp một đối thủ nặng ký, hạt giống số 3 của giải Tan Zhongyi (Elo 2430).

Theo Văn Tới (Dân trí)