Thanh Hóa vững ngôi đầu, TP.HCM thua đau

Sau ba trận thắng liên tiếp, thầy trò Petrovic lên tinh thần rất cao và dẫu chơi trên sân B. Bình Dương vẫn không lép vế chút nào. Nguồn cổ vũ lớn lao của Thanh Hóa còn là lực lượng cổ động viên đông đảo nhuộm vàng sân khách.

Thế nhưng đội trưởng Anh Đức của B. Bình Dương đã rất xuất thần với hai bàn thắng vào lưới Thanh Hóa chỉ trong vài phút. Đầu tiên là một cú đánh đầu ở phút 28 của Anh Đức sau pha chuyền bóng như đặt của Sunday. Tiếp đó, trung vệ Bakel cẩu thả để mất bóng trong vòng cấm và Anh Đức không khó nhân đôi cách biệt sau sú sút cận thành ở phút 33.



Đội khách Thanh Hóa rất kiên nhẫn và biết chắt chiu cơ hội đã có hai bàn gỡ trước chủ nhà B. Bình Dương.

Bước ngoặt của trận đấu gây hại cho chủ nhà B. Bình Dương diễn ra vào phút 36, Trung Tín bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Quốc Phương, đặt đội nhà vào thế 10 đánh 11.



Ở thế chơi hơn người, Thanh Hóa gia tăng sức tấn công dồn dập về phía cầu môn Tấn Trường. Đến phút 67, trung vệ Đinh Tiến Thành lên tham gia một tình huống phạt góc đã chớp thời cơ đánh đầu ở cự ly gần rút ngắn 1-2 cho Thanh Hóa.

Phút 80, cũng từ một pha bóng tương tự, Tuấn Anh lại đánh đầu đưa bóng vào lưới B. Bình Dương gỡ hòa 2-2. Với 1 điểm trên sân khách, Thanh Hóa vẫn giữ vững vàng ngôi đầu bảng sau bốn trận đấu có 10 điểm.

Bất ngờ ở loạt trận chiều 22-1 chính là cú ngã ngựa nặng nề của TP.HCM. Đội bóng của “ông chủ nhỏ” Công Vinh đã thua đậm Hà Nội 1-3 ngay trên sân nhà Thống Nhất.



CLB TP.HCM không ngờ thua đậm 1-3 trước đội khách Hà Nội.

Quả bóng vàng Việt Nam 2016 Phạm Thành Lương ghi bàn mở điểm cho Hà Nội bằng một phong cách lạ. Anh có bóng ngoài vòng 16m50 và bất thần tung cú sút chân phải không thuận rất căng làm thủng lưới Xuân Việt ở phút 31. Hơn 10 phút sau đó, đến lượt Hoàng Vũ Samson ghhi bàn thứ hai cho đội khách.



Chủ sân Thống Nhất rất chật vật mãi đến phút 70 mới có bàn rút ngắn 1-2 do công của Hoàng Phương. Tuy nhiên, “sát thủ” Samson đã hoàn tất cú dúp ở phút 81 giúp Hà Nội có trận thắng tưng bừng 3-1.

Có thêm hai đội chủ nhà thất bại ở loạt đấu trước đợt nghỉ Tết là Long An thua SL Nghệ An 1-2 và Than Quảng Ninh bị Quảng Nam qua mặt 1-3.

Ngoại binh Henry ghi cả hai bàn thắng cho SL Nghệ An (phút 49 và 52, còn bàn gỡ của Long An do công Apollon (phút 81). Trong khi đó, Đinh Thanh Trung lập cú hat trick vào lưới Than Quảng Ninh và Hải Huy chỉ gỡ một bàn cho chủ sân Cẩm Phả.

Vòng 4 chỉ có mỗi đội chủ nhà SHB Đà Nẵng giành chiến thắng và ấn tượng lớn nhất là hai bàn thắng vào lưới Hải Phòng đều nhờ sự xuất sắc của tài năng trẻ U-19 Đức Chinh.

Trên sân Nha Trang, đội khách Cần Thơ may mắn có chân sút Nsi ghi hai bàn thắng để thủ hòa Sanna Khánh Hòa 2-2. Trận đấu còn lại, HA Gia Lai bị khách Sài Gòn cầm chân 1-1.