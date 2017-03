Thầy đánh trọng tài trước mặt học trò

Lịch sử những vụ trọng tài bị hành hung và gây áp lực Ngày 28-3-1990, đội Dệt Nam Định đuổi đánh trọng tài Nguyễn Thu ở trận gặp Sông Lam Nghệ Tĩnh. Ban tổ chức đã xử cả hai đội này xuống hạng A1 cùng với Tiền Giang và Công nhân xây dựng Hà Nội. Nhưng sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do thiếu đội nên đã hủy quyết định và công nhận cả bốn đội vẫn là đội mạnh, riêng Dệt Nam Định bị cấm thi đấu một năm. Ngày 6-5-1996, trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng bị cầu thủ đội Công an TP.HCM (cũ) đuổi đánh trên sân Cao Lãnh trong trận chung kết gặp Đồng Tháp. Sau sự cố này, trung vệ Chu Văn Mùi bị treo giò vĩnh viễn, Lê Huỳnh Đức bị treo giò chín tháng. Sau này, chính giới bóng đá lật lại “vụ án” trên với thông tin đội Công an TP.HCM “tự thua” nhưng tìm cách đổ tội và đánh trọng tài để “đánh bùn sang ao”. Ngày 8-3-2000, trên sân Vĩnh Long, trọng tài Trương Thế Toàn bị cầu thủ đội Vĩnh Long rượt chạy trối chết vì nghi ngờ “tặng” Đồng Tháp một quả phạt đền. Sau vụ này, đội Vĩnh Long bị đánh tụt hai bậc xuống hạng ba. Ngày 16-12-2001, ban tổ chức treo giò cầu thủ Vương Tiểu Đạt của Bình Dương bốn trận do hành vi hành hung trọng tài Từ Minh Đăng trong trận gặp Hà Nội ACB trên sân Thái Nguyên. HLV Lê Thụy Hải cũng bị cấm chỉ đạo hai trận do thóa mạ giám sát và tổ trọng tài, đã gây mồi lửa cho hàng trăm khán giả Thái Nguyên tràn xuống sân đòi “thịt” trọng tài. Ngày 23-3-2003, ông Calisto nhảy vào sân đòi ăn thua đủ với trọng tài Lê Thanh Bình vì cho rằng bị từ chối hai quả phạt đền cho Gạch trận tiếp Hàng không Việt Nam (cũ) trên sân Long An. May mà lực lượng bảo vệ sân và ban huấn luyện chủ nhà đã kịp can ngăn nhưng khán giả vẫn phản ứng tổ trọng tài gần nửa tiếng sau khi kết thúc trận đấu. Ngày 26-2-2003, trọng tài Từ Minh Đăng thổi phạt 11 m cho chủ nhà Bình Định trong sự phản ứng dữ dội của cầu thủ Hàng không Việt Nam (cũ). Có ít nhất bốn cầu thủ Minh Hiếu, Thanh Châu, Lepavko, Thanh Tùng ra đòn rồi đuổi trọng tài Đăng chạy lòng vòng quanh sân, buộc lực lượng an ninh phải vào sân can thiệp. Khán giả Quy Nhơn nổi lửa trên khán đài khiến trận đấu gián đoạn bảy phút. Ngày 10-3-2007, cầu thủ Trương Quốc Linh của Đồng Nai bị treo giò hai trận và nộp phạt ba triệu đồng do lỗi hành hung trọng tài Trần Công Trọng, gây náo loạn trên sân ở trận gặp Tây Ninh. Ngày 1-8-2007, HLV phó Nguyễn Quốc Hùng của Bình Dương bị phạt năm triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ bốn trận vì tấn công trọng tài Phùng Đình Dũng trong trận làm khách trên sân Long An. Tiền vệ Trường Giang và Quang Thanh đều bị treo giò hai trận. Ngày 12-8-2007, khán giả sân Thanh Hóa nổi loạn, đòi giết trọng tài Dương Văn Hiền sau quả 11 m cho Sông Lam Nghệ An từ pha va chạm của Công Vinh với Mạnh Hà khiến thủ môn này phải nhập viện. Tổ trọng tài phải nán lại giữa sân để thoát hiểm đến hơn một giờ sau mới yên. GIA HUY tổng hợp