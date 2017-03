Thể Công đổi thay để chiến thắng

Trợ lý HLV Đỗ Mạnh Dũng nói rằng “Vị trí thì được nhưng hình ảnh thực của Thể Công thì chưa. Lịch sử cũng như truyền thống, Thể Công chưa bao giờ chơi phòng thủ đơn thuần. 5 trận vừa qua Thể Công gần như chơi phòng thủ.

Đội hình 4-1-4-1 mà ông Galhidi áp dụng là đội hình phòng thủ – phản công, mà thực sự thì cách phản công của Thể Công rất khó ăn người. Các hậu vệ thường xuyên “phóng” những quả bóng lên phía trước để Francois Endene tự tìm đường vào khung thành đối phương trong khi các tiền vệ không lên kịp để hỗ trợ hay phối hợp. Kết quả là một lối chơi đơn điệu, rất mất sức nhưng đối phương lại dễ bắt bài.

Đó không phải là hình ảnh của Thể Công thực sự. Lối chơi của Thể Công phải gắn bó, lấy tấn công biên làm cách xâm nhập cầu môn đối phương, tiền vệ phải lên công, về thủ. Nói tóm lại lối chơi ở 5 trận đấu vừa qua không phát huy được sở trường tập thể cũng như cá nhân VĐV”.

Chính Francois đã phát biểu trong cuộc họp toàn thể đội bóng rằng mình không thể thích ứng được lối chơi đó. Làm sao mà anh ta có đủ thể lực để luôn phải băng, chạy cắt mặt, đè người trong khi có 2 hậu vệ đối phương luôn đi kèm như hình với bóng. Theo anh, lối chơi của Thể Công là không hợp lý, không hiệu quả, ông Galhidi cần phải thay đổi".

Trợ lý Đỗ Mạnh Dũng nói tiếp: “Ghi được 5 bàn, thủng lưới 3 bàn nói lên ưu điểm của Thể Công nghiêng về phòng ngự. Thủ môn Michael và dàn cầu thủ phòng ngự chơi tốt nhưng các tiền vệ mới chỉ chơi tròn vai.

Lý do là cầu thủ Attilan luôn không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh ta là tiền vệ phòng ngự tự do trước hàng hậu vệ nhưng do khả năng có hạn nên các tiền vệ khác lại phải lui về hỗ trợ anh ta.

Kết quả là nhiều trận cả hàng tiền vệ không hoàn thành nhiệm vụ khống chế khu trung tuyến và hỗ trợ tấn công. Lối chơi của Thể Công “hỏng” là vì thế.

Tuy nhiên chính trong điều kiện không thuận lợi này chúng tôi lại thấy phẩm chất tổ chức, kỷ luật rất tốt của dàn cầu thủ trẻ hôm nay. Nếu không có phẩm chất ấy, chắc chắn nhiều phản ứng đối với HLV trưởng đã nổ ra. Chỉ cần 2-3 cầu thủ phản ứng là tan nát hàng tiền vệ, mà như thế thì Thể Công sẽ lâm nguy.

Các trợ lý HLV đã luôn nhắc nhở các VĐV phải đoàn kết, nhất trí, gạt bỏ những mắc mớ cá nhân để chiến đấu cho hai chữ “Thể Công” và các cháu đã làm được. Sau 5 trận, giải có quãng nghỉ 3 tuần, chúng tôi đã có cuộc họp toàn đội để lắng nghe ý kiến của VĐV. Chúng tôi coi đây là “Hội nghi Diên Hồng bóng đá” để Thể Công tiến lên.

Trong hội nghị này, các VĐV đã bộc bạch tâm tư. Nhiều ý kiến xoay quanh lối chơi không hợp lý của ông Galhidi, về cách dùng người bảo thủ, mang tính gia đình (cầu thủ Attilan có họ hàng với HLV trưởng). ý kiến chung của cầu thủ là Thể Công phải áp dụng đội hình tấn công để phát huy khả năng phối hợp từng được rèn luyện tại Bulgaria và Đức.

Về phía BHL, các trợ lý đã buộc ông Galhidi phải từ bỏ đội hình 4-1-4-1 để áp dụng đội hình 4-4-2 với 4 tiền vệ hàng ngang nhưng ông này vẫn cố níu lại vị trí cho Attilan bằng cách áp dụng đội hình 4-4-2 với hàng tiền vệ “hình kim cương” trong đó Attilan là tiền vệ tự do còn Mota (Brazil vừa có ITC) sẽ là tiền vệ tấn công. Nếu chơi đội hình tiền vệ hàng ngang, Attilan sẽ không có vị trí.

Từ loạt trận thứ 6 của giải VĐQG, Thể Công sẽ chơi tấn công với đội hình 4-4-2 và hướng tấn công sẽ là 2 đường biên dọc. Cách bố trí của ông Galhidi sẽ hạn chế một phần việc phát huy sức mạnh tập thể và cá nhân của Thể Công nhưng… có còn hơn không, thực tế sân cỏ sẽ chứng minh cho ông ấy những điều ông ấy không muốn và đó sẽ là cớ để chúng tôi đấu tranh tiếp tục”.

Thể Công không coi nhẹ Cup QG với mục tiêu càng vào sâu càng tốt. Các nhà lãnh đạo CLB hướng cầu thủ chơi cả 2 mặt trận với ý đồ cho các cầu thủ trẻ được rèn luyện nhiều hơn nhưng giải VĐQG vẫn là mục tiêu số 1.

Có thể tin rằng với đội hình mới, Thể Công sẽ có bộ mặt mới, có công, có thủ, nhuần nhuyễn hơn với những bài đánh biên hiệu quả mà một số thời gian, dù áp dụng đội hình phòng thủ họ vẫn làm được, chứ không “lèn chặt” người trước cầu môn nhà để phòng ngự đơn thuần.

Hãy chờ xem sự thay đổi đó ở vòng thứ 6 khi đối thủ của Thể Công là HN.ACB.