Rõ nhất là giải vô địch bóng đá quốc gia (khi đấy là giải đội mạnh) lần đầu tiên ban tổ chức giải có bảy thành viên thì đến năm người ở miền Nam.

Hồi đấy ai cũng nói thế lực bóng đá nằm ở miền Nam khi năm 1994 Cảng Sài Gòn vô địch còn năm 1995 thì Công an TP.HCM đăng quang rồi năm 1996, 1997 thì Hải Quan vô địch Cúp Quốc gia.

Cũng thời điểm đấy xảy ra sự cố lớn là sáu đội phải đi chung kết ngược năm 1995 thì có đến năm đội câu kết nhau tẩy chay giải gồm Thể Công, Đà Nẵng, Bình Định, Sông Bé, Long An. Riêng Hải Quan năm đấy được “chỉ đạo” không tham gia tẩy chay vì kiểu gì cũng sẽ được “cứu”.

Thế lực bóng đá Việt Nam những năm đấy nằm ở TP.HCM khi quân số đội tuyển thì TP.HCM luôn chiếm 60%-70% và thậm chí là còn lập ra đội tuyển TP.HCM đá với đội tuyển Việt Nam và thắng ở Cúp TP.HCM.

Sau đó thì thế lực của bóng đá Việt Nam nằm ở Nghệ An. Cái nôi bóng đá trẻ một thời được cả nước học tập bởi mô hình đoàn bóng đá SL Nghệ An có con dấu riêng và tài khoản riêng nên chủ động được nhiều thứ.

Thời đấy bóng đá SL Nghệ An là thương hiệu lớn đi đến đâu các đội cũng ngại. Thậm chí là thành phần U-16 quốc gia đá vòng chung kết châu Á lấy toàn quân Nghệ An. đồng thời ông trưởng đoàn bóng đá Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh làm trưởng đoàn U-16 Việt Nam, còn HLV đội Nghệ An Nguyễn Văn Thịnh làm HLV trưởng U-16 Việt Nam thi đấu nổi đình nổi đám.

Thế lực bóng đá Nghệ An kéo dài đến tận SEA Games 2003 đến độ trước đó tại JVC Cup 2003 nghe rục rịch U-23 bán độ nhưng khi trảm thì VFF chỉ dám sờ đến mỗi một cầu thủ Thể Công lẻ loi ở hàng thủ là Vũ Như Thành mà không dám đụng đến dây nòng cốt ở U-23 thời bấy giờ.

Bây giờ thì thế lực bóng đá Việt Nam lại nằm ở nhóm ông chủ bốn đội bóng thường xuyên được các trọng tài “ủng hộ”. Gần nhất là vụ Samson đá bạo lực nhưng “cả làng” bao bọc làm lệch hồ sơ và “chuyển đổi” từ bạo lực thành vào bóng liều lĩnh để che tội giùm đội bóng được “quan tâm đặc biệt”.

Thế lực của bóng đá Việt Nam còn được thể hiện qua mối quan hệ giữa lãnh đạo VFF với ông chủ các đội bóng đang có thế và đấy cũng là sự bất bình trong cuộc chơi V-League.

Nguy hiểm của bóng đá Việt Nam là nhiều đội bóng nhìn vào thế lực đấy mà mất niềm tin và không nỗ lực phấn đấu trong cuộc chơi không công bằng.