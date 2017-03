Thể thao 24 giờ

Chiến thắng của Thụy có sự góp sức rất lớn của Trịnh Đức Tâm trong vai trò “máy kéo” ở tốp đầu. Lạ ở chỗ thông báo số 3 của ban tổ chức quy định rõ Trịnh Đức Tâm không được mang số đeo và phải chạy tốp cuối đoàn đua nhưng Tâm phạm luật mà ban tổ chức vẫn ngó lơ. Kết quả những ngày qua cho thấy đã có kế hoạch hợp lực phá đội đua chủ giải Đồng Tháp và dẫn đầu là các tay đua ADC Truyền hình Vĩnh Long. Áo vàng và áo xanh sau năm chặng vẫn thuộc về Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang 2). Giải đồng đội, BVTV Sài Gòn 1 gần như đã chắc suất khi hơn đội nhì là BVTV An Giang 1 đến hơn 4 phút. Hôm nay (19-8), đoàn đua tranh tài chặng 6 Cần Thơ - Trà Vinh (107 km). M.QUANG

Giải cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Việt Nam open 2011 quy tụ 309 VĐV của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 22 đến 28-8 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM). Giải năm nay có sự xuất hiện đông đảo VĐV tốp 50 thế giới nhưng lại vắng cường quốc cầu lông Trung Quốc. Yonex - Sunrise tài trợ chính cho giải này. P.THỌ

Bayern Munich với sự trở lại của Robben và Ribery sân nhà hạ FC Zurich 2-0 khá dễ dàng trận lượt đi tranh vé vớt Champions League. Các kết quả khác: Odense - Villarreal 0-1, Wisla Krakow - APOEL 1-0, Dynamo Zagreb - Malmo 4-1, Maccabi Haifa - Genk 2-1. Lượt về ngày 23 và 24-8. SBV