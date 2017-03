Thể thao 24 giờ

Vạn An về thứ tư trong khi áo vàng Nguyễn Trường Tài bị kẹt ở tốp sau. Điểm nhấn trong chiến thắng này của Vạn An là có được sự trợ giúp tích cực của các tay đua ADC Truyền hình Vĩnh Long. Giải đồng đội BVTV Sài Gòn vẫn dẫn đầu với thời gian ít hơn BVTV An Giang là 4’05”. X.HUY

Hoãn giải vô địch bóng bàn châu Á vì lý do an ninh. Dự kiến giải bóng bàn châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Lebanon từ ngày 12 đến 20-9 đã phải hoãn lại vì phía Lebanon không đảm bảo an ninh. Liên đoàn Bóng bàn châu Á đang gấp rút tìm điểm đăng cai khác. Việt Nam cũng tham dự giải này qua việc cử đội tuyển nam thi đấu ba nội dung đồng đội nam, đôi nam và đơn nam sẽ buộc phải điều chỉnh kế hoạch. XH

Cảnh sát Đức tiến hành điều tra vụ cổ động viên Cologne ném các cốc bia trong chứa… nước tiểu và phân vào phe đối địch trong trận cuối tuần Schalke 04 sân nhà hạ Cologne 5-1! Đã bắt giữ hai tên tình nghi. SBV