Thể thao 24 giờ

Phan Thị Thùy Trang (AG) thành tích 15 giờ 15’15” tiếp tục giữ áo vàng trong khi Hàn Quốc chiếm ngôi nhất đồng đội. Hôm nay (16-7), giải sẽ kết thúc sau chặng 7 Kiên Giang - An Giang, lộ trình dự kiến 74 km. MQ

Hà Nội TA 1 bị Than KSVN cầm hòa 1-1 lượt đấu thứ chín giải vô địch bóng đá nữ QG. Nguyễn Thị Muôn mở tỉ số ở phút 50, đến phút 84, Vũ Thị Ngân quân bình giành lại 1 điểm cho Than KSVN. Trận hòa khiến trận đấu giữa TP.HCM gặp PP Hà Nam diễn ra chiều nay thêm hấp dẫn, bởi chức vô địch đang chia đều cho cả ba đội Hà Nội Tràng An 1 (18 điểm), PP Hà Nam (16 điểm) và TP.HCM (15 điểm). AQ