Thể thao 24 giờ

Trần Thị Hồng Lĩnh mở tỉ số phút 11 nhưng TP.HCM không bảo toàn được chiến thắng khi để Từ Thị Phụ quân bình 1-1 phút 66. Giành thêm 3 điểm, Hà Nội TA 1 được 17 điểm xếp trên PP Hà Nam (16 điểm) và TP.HCM (15 điểm). 17 giờ chiều nay (12-7), Than KSVN đá trận cuối lượt tám gặp Hà Nội TA 2. MH

Nguyễn Thị Thật (ảnh: MQ) giành chiến thắng chặng hai từ Đồng Xoài đến Thủ Dầu Một (81 km) tại cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Cúp Truyền hình An Giang. Chiến thắng này giúp Thật xé áo vàng của You Jina (Hàn Quốc). Đội Hàn Quốc mất áo vàng nhưng giữ được áo xanh với số điểm 30 thuộc về You Jina và dẫn đầu giải đồng đội. Hôm nay đoàn đua vào chặng ba Bình Dương - Bến Tre (100 km). MQ

Copa America 2011 đội Colombia thắng Bolivia 2-0. Hai bàn đều do Falcao ghi trong đó có một quả 11 m. Trận thắng giúp Colombia nhất bảng A vào tứ kết gặp một trong hai đội hạng ba đoạt vé vớt nhờ có kết quả tốt nhất trong khi Bolivia bị loại. Rạng sáng 13-7 diễn ra hai trận bảng C giữa Chile - Peru (cùng 4 điểm) và Uruguay (2 điểm) - Mexico (0 điểm). SBV