Thể thao 24 giờ

Hôm nay (7-7), môn đua đường trường sẽ kết thúc bằng nội dung xuất phát đồng hàng nam lộ trình 110 km. MQ

Vũ Thị Huyền Linh ghi bàn thắng duy nhất phút 76 giúp Hà Nội Tràng An 1 vượt qua Phong Phú Hà Nam tại lượt thứ bảy giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Với chiến thắng này, Hà Nội Tràng An 1 được 16 điểm vững chắc ngôi đầu trên Phong Phú Hà Nam (13 điểm) và TP.HCM (11 điểm). 16 giờ chiều nay (7-7), đội chót bảng GT Thái Nguyên gặp Than KSVN (hạng tư). AQ

World Cup nữ ở Đức đấu hai trận xếp hạng vòng bảng với kết quả chủ nhà bảng A kiêm đương kim vô địch Đức thắng thuyết phục Pháp 4-2, giành vị trí nhất bảng. Trận này thủ môn đội Pháp bị thẻ đỏ ở phút 65. Trong khi đó, bảng B Nhật Bản bất ngờ thua Anh 0-2 khiến vào tứ kết gặp ngay ứng viên nặng ký Đức, trong khi trận kia Anh - Pháp sẽ loại nhau. SBV