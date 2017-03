Thể thao 24 giờ

HCB thuộc về Nguyễn Thị Hà (An Giang) và Lan Chi (TP.HCM) đoạt HCĐ. Cũng lứa tuổi này cự ly 30 km nam, Hà Thanh Tâm (An Giang) được 15 điểm đoạt HCV, Phước Tuấn (An Giang) HCB và HCĐ thuộc về Hữu Phước (Quân đội). Sáng nay (3-7) tại Bình Dương, giải tiếp diễn bốn nội dung cá nhân tính giờ nam, nữ hai lứa tuổi 15-16 và 17-18. MQ

World Cup nữ tranh tiếp ở Đức với hai trận thứ hai bảng C: Mỹ - Colombia 3-0 và Thụy Điển - CHDCND Triều Tiên 1-0. Cả hai đội thắng đều sớm lấy vé vào tứ kết chỉ còn gặp nhau một trận nữa để tranh vị trí nhất bảng. Ngày 4-7, giải nghỉ một ngày trước khi bước vào trận cuối vòng bảng quyết định các suất tứ kết còn lại. SBV

Đội ngũ người đẹp tình nhân cầu thủ Premiership được bổ sung thêm gương mặt mới là nữ ca sĩ nhạc pop Tây Ban Nha Edurne - bạn gái thủ môn De Gea vừa từ Atletico Madrid về MU với giá 28 triệu USD đã xuất hiện trên truyền hình Anh. Năm nay 25 tuổi, nàng lớn hơn chàng… năm tuổi! SBV