Thể thao 24 giờ

Đã có đến hơn 200 CĐV tập trung bên ngoài sân tập Trigoria, ném pháo sáng để phản đối và tấn công các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng đến hơi cay để giải tán đám đông nổi loạn. BLS

Chủ tịch CLB Deportivo Xinabajul (Guatemala) Carlos Noe Gomez bị ám sát. Vụ việc xảy ra vào khuya thứ Sáu, khi ông Gomez vừa rời khỏi buổi họp tại trụ sở CLB đã bị bắn chết. Vị chủ tịch này nhậm chức cách đây vài tuần khi CLB bị đẩy xuống hạng chót giải quốc gia. BLS

HLV Mourinho cho nghỉ dưỡng sức Xabi, Pepe, Adebayor không kể thủ môn Casillas bị treo giò trong trận thắng Levante 2-0 để chuẩn bị cho trận Champions League trên sân Lyon. Hai bàn thắng của Benzema và Carvalho giúp đội rút ngắn khoảng cách với Barcelona còn 2 điểm song đã đá nhiều hơn một trận. SBV

Trận đấu vòng loại Olympics 2012 tại Yeman bị hoãn do biểu tình. Lượt trận giữa chủ nhà Yemen và Singapore bị hoãn dời đến tuần sau. Nguyên do tại Yeman có biểu tình chống chính phủ và FIFA lo ngại đến công tác an ninh trận đấu. BLS

 Pele cảnh báo World Cup tại Brazil. Ông vua bóng đá là người của xứ sở Samba lên tiếng: “Brazil đang đối diện với khó khăn trong công tác tổ chức World Cup, đặc biệt là về truyền thông và những vấn đề tiếp đón tại sân bay”. Sở dĩ Pele nhắc đến hai vấn đề này là vì cảnh trì hoãn các chuyến bay tại Brazil ngày càng dày lên trong khi công tác truyền thông thì chưa có dấu hiệu chuyển biến. BLS