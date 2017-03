Thể thao 24 giờ

Sau nhiệm kỳ này, ông sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho chức chủ tịch FIFA. SBV

Lễ Giáng sinh làm hại nhiều CLB Anh do giải Premiership chỉ nghỉ lễ này mà không nghỉ đông nên sau đó lịch thi đấu bị dồn lại quá tải theo yêu cầu truyền hình. HLV Ancelotti đã lên tiếng chỉ trích LĐBĐ Anh về việc sau lễ Chelsea phải đấu hai trận chỉ trong vòng ba ngày gặp Arsenal và Bolton, trong đó chỉ có một ngày hồi sức giữa hai trận! SBV

Lịch đá bù trận Chelsea - MU đã được ấn định. Sau trận đấu được mong đợi giữa Chelsea và MU ngày 19-12 phải hoãn với lý do bão tuyết, ban tổ chức Premiership đã chọn ra ngày đá bù trận đấu này. Đó là ngày 1-3-2011. Nguyên do phải chọn vào thời điểm này vì không thể để trận đấu quan trọng trên rơi vào cuối mùa do tính chất căng thẳng, đồng thời tránh những kiện cáo có thể xảy ra. NH