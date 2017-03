Thể thao 24 giờ

Campuchia - Đông Timor, Philippines - Lào (24-10) và Philippines - Campuchia, Lào - Đông Timor (26-10). Vòng đấu này chọn hai đội nhất và nhì dự vòng chung kết cùng sáu đội mạnh nhất, trong đó có Việt Nam. DA

Ba cổ động viên Lazio bị bắt giữ trong trận gặp AS Roma tại Genoa (Ý), nơi xảy ra vụ bạo loạn của cổ động viên Serbia vào tuần rồi. Ba người bị bắt đều là đàn ông độ tuổi 20-27 sau khi bị phát hiện mang theo một cây rựa giấu dưới ghế. Cảnh sát còn tìm được nhiều gậy bóng chày, dùi cui và dao... Từ sau vụ cổ động viên Serbia quậy phá, cảnh sát Ý được lệnh phải nghiêm khắc và gắt gao hơn trong việc đảm bảo an ninh trận đấu. Q.TRÍ

Chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương R. Temarii kiêm thành viên FIFA bị báo Anh tố cáo bán phiếu World Cup thừa nhận mình đã “lỡ lời” khi nói về chuyện này nhưng cam đoan không hề có ý đòi ăn hối lộ (!?). Ông đã gặp trình bày vụ việc với Chủ tịch S. Blatter. Ngày 19-10, Ủy ban Đạo đức của FIFA bắt đầu xem xét vụ việc. SR

 Rooney nói thẳng với lãnh đạo MU rằng mình muốn rời Old Trafford do bị HLV Ferguson “đì” ngồi dự bị hoài. Rooney nói rằng Sir Ferguson lấy cớ anh bị chấn thương mắt cá là không đúng sự thật, đồng thời cho biết mình sẽ không ký tiếp hợp đồng nữa (hợp đồng cũ còn 18 tháng). Nếu không ký được hợp đồng mới để Rooney trở thành cầu thủ tự do, MU sẽ mất khoảng 50 triệu USD! SBV