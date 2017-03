Thể thao 24 giờ

Bản hợp đồng có thời hạn một năm, tuy nhiên chi tiết bản hợp đồng không được đôi bên tiết lộ. Ngày 15-10, HLV Ricardo chính thức dẫn dắt Bình Dương tham dự BTV Cup 2010. Dự kiến Bình Dương sẽ thuê thêm một chuyên gia thể lực do Ricardo chỉ định. P.THỌ

Ngày 18-9, tập trung đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Bá Đông, 30 tuyển thủ tập luyện chuẩn bị vòng loại bóng đá U-19 châu Á 2011. Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan chỉ dự tranh vòng loại thứ hai với hai đội dẫn đầu bảng A và B của vòng loại thứ nhất. Năm đội đấu vòng tròn một lượt, chọn đội duy nhất dự vòng chung kết cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Úc và Hàn Quốc. MH

Chiều nay, khai mạc vòng chung kết bóng đá nông dân toàn quốc giữa Long An - An Giang. Tám đội tham dự gồm chủ nhà Long An, Tây Ninh, An Giang, Quảng Ngãi (bảng A); Tiền Giang, Ninh Thuận, Cà Mau, Thái Nguyên (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi bảng chọn hai đội vào bán kết. Đội vô địch nhận giải thưởng 100 triệu đồng. MQ

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam lên đường dự giải vô địch nữ châu Á 2010 từ ngày 19 đến 25-9 tại Taicang, Trung Quốc. Lịch thi đấu bảng B của đội Việt Nam gặp Đài Loan (19-9), Thái Lan (20-9), Nhật Bản (21-9). AQ

13 nhân vật bị tình nghi là hooligan bị cảnh sát Brazil tạm giam. Đây được xem là phát súng đầu tiên trong quá trình diệt trừ bạo lực sân cỏ nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014 của cảnh sát Brazil có tên là “Kế hoạch thanh trừng hooligan”. BLS

UEFA ra lệnh cấm CĐV Bayern Munich sử dụng biểu ngữ kích động đối thủ. UEFA cho rằng việc giương cao biểu ngữ “Người Roma hãy về đi” trong lượt trận Champions League vừa qua với AS Roma là một hành động khiêu khích và nằm trong những điều cấm kỵ. BLS

HLV Martin Jol của Ajax lý giải trận thua Real Madrid là do “đội bóng người lớn đá với đội bóng thanh niên” còn non kinh nghiệm. Lập tức, HLV Mourinho của Real phản bác khi nói rằng đội của ông cũng là một đội trẻ chỉ từ 21 đến 23 tuổi trừ ba vị trí Casillas, Carvalho và Xabi! SBV

 HLV Houllier người Pháp đã giải quyết xong vấn đề thủ tục hành chính nghỉ việc ở LĐBĐ Pháp để đến Aston Villa vào cuối tuần. Ngoài ra, ông phải trải qua chẩn đoán bệnh tim sợ tái phát, chứng bệnh từng buộc ông phải rời khỏi Liverpool cách đây sáu năm. SBV