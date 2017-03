Thể thao 24 giờ

Phụ việc cho HLV Hùng gồm các trợ lý trẻ Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phụng (phụ trách tập luyện thủ môn) cùng trợ lý thứ ba là Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Tuyển U-23 sẽ bắt đầu tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) từ 6-9 để chuẩn bị giải đấu diễn ra từ 28 đến 2-10. Theo kế hoạch, U-23 có chuyến du đấu giao hữu U-23 Ấn Độ ngày 16-9 theo lời mời của Liên đoàn Bóng đá quốc gia này. VV

HLV Trần Vân Phát trở lại nắm đội tuyển nữ. Nhân chuyến sang Trung Quốc của phái đoàn Tổng cục TDTT, lãnh đạo VFF tháp tùng đã thỏa thuận được với LĐBĐ Đại Liên (Trung Quốc) mời HLV Trần Vân Phát trở lại nắm đội, trước mắt là chuẩn bị cho Asiad 16. Tháng 12-2009, sau khi đưa tuyển bóng đá nữ giành HCV SEA Games 25 tại Lào, đến 2-2010 hết thời gian biệt phái, HLV này trở về Đại Liên, tiếp tục đảm nhận công tác đào tạo trẻ. PH.TH

Bayern Munich ra quân mùa giải mới phải chờ đến cuối trận Schweinsteiger mới ấn định tỉ số thắng Wolfsburg 2-1. Mueller - vua phá lưới World Cup dẫn điểm từ phút 9 và Dzeko - vua phá lưới mùa trước đánh đầu gỡ hòa phút 55. Ribery như để chuộc lỗi đã chơi rất hay, kiến tạo bàn đầu cho Mueller. SR

Hậu vệ Manchester United Nemanja Vidic tiếp tục gắn kết với sân Old Trafford bằng bản hợp đồng mới. Thông tin từ “quỷ đỏ” cho biết Vidic đã đồng ý tiếp tục thi đấu cho MU thêm bốn năm. Trước đó, nhiều nguồn tin cho thấy hậu vệ 28 tuổi này là điểm nhắm của AC Milan lẫn Real Madrid mùa hè năm nay. Sir Alex đánh giá: “Vidic hiện là một trong những hậu vệ xuất sắc của châu Âu và chúng tôi rất vui khi anh sẽ tiếp tục gắn bó thêm vài năm”. Q.TRÍ

Tân HLV Batista của đội Argentina gọi lại năm cầu thủ từng bị Maradona loại khỏi World Cup chuẩn bị cho trận giao hữu với Tây Ban Nha ngày 7-9 tới. Trong đó có bộ đôi Inter Milan góp công lớn làm cú “ăn ba” Ý và Champions League mùa rồi là cựu đội trưởng Zanetti và Cambiasso. Ngoài ra, còn thêm Gago của Real Madrid và hậu vệ Milito của Barcelona. SBV

Tiền đạo Remy đang lên của đội Pháp vừa từ CLB Nice chuyển về Marseille với hợp đồng năm năm (trị giá 19 triệu USD) được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh tim nên tạm thời chưa thể ra sân. Marseille lo ngại vì chuyện này mà việc chuyển nhượng bất thành nên đang tiến hành thương lượng lấy thêm cựu vua phá lưới Gignac của Toulouse. SBV

Serena Williams rút lui khỏi giải quần vợt Mỹ mở rộng 2010 khi các bác sĩ khuyên cô nghỉ dưỡng thương hai tháng. Tuy nhiên, lý do chính khiến Serena không dự giải có thể do scandal bị phạt 82.000 USD do hành vi thô lỗ với trọng tài sau trận thua Kim Clijsters hồi năm ngoái. Trong năm 2010, Serena đã giành hai chức vô địch giải Úc mở rộng và Wimbledon. MH

Van der Vaart mơ về “nhà hát của những giấc mơ”. Nhiều khả năng trở thành người thừa tại Real, tiền vệ Hà Lan này thổ lộ anh sẽ không thi đấu cho một CLB Tây Ban Nha nào khác và đích ngắm sắp tới là sân Old Trafford của MU. Hai tuần trước, MU đã đề nghị bản hợp đồng hai năm với Vaart. Trước đó, Real đưa giá 20 triệu euro khi Galatasaray ngỏ ý muốn sở hữu Vaart. HM