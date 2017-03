Thể thao 24 giờ

Hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Hà Nội ACB gồm Bruno và Ngọc Tùng được thưởng 10 triệu đồng/người. Hai trận còn lại, nếu đội thắng UBND TP.HCM sẽ thưởng 100 triệu đồng/trận. TP

Giải golf từ thiện báoCông An TP.HCM 2010. Có gần 150 tay golf chuyên và không chuyên thi đấu vào ngày 14-8 tại sân golf Thủ Đức. Giải do báo Công An TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Luật sư Việt Nam và Công ty Truyền thông Việt Ba Media tổ chức gây quỹ từ thiện khoảng 1 tỉ đồng ủng hộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum và huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông. GH

FIFA vừa ra án phạt tiền hai đội Hà Lan và Tây Ban Nha vì lỗi chơi thô bạo trong trận chung kết World Cup 2010. Hà Lan phải nộp phạt 14.500 USD do có bảy cầu thủ lãnh thẻ vàng và một lãnh thẻ đỏ, còn Tây Ban Nha nộp 9.650 USD vì năm cầu thủ nhận thẻ vàng. SR

CLB Bayern Munich cáo buộc tuyển Hà Lan đã khiến Robben bị chấn thương nặng. Tiền vệ này phải nghỉ dưỡng thương hai tháng do rách cơ đùi chân trái sau khi thi đấu tại World Cup trong khi giải Đức còn hai tuần nữa khởi tranh. BLS

Chelseasẽ mua thêm hai cầu thủ nữa để thay chỗ ba cựu binh đã chia tay gồm Ballack, Belletti và Joe Cole. The Blues chỉ mới lấy Benayoun từ Liverpool, còn hai vị trí nữa là tiền đạo Ramires (Brazil) và tiền vệ Sma (Croatia). SR

LĐBĐ Iraq (IFA) có thời hạn một năm để cải tổ sau đợt bầu cử bất thành. Trước đó, FIFA đã ban bố lệnh cấm vận với IFA khi phát hiện chính quyền nước này đã can thiệp vào việc riêng của liên đoàn. Q.TRÍ

Torres chính thức xác nhận ở lại Liverpool. Trong lúc đó, HLV Hodgson sẽ tuyển mộ Poulsen từ Juventus với giá chỉ 8,5 triệu USD và giải phóng cho Mascherano nhiều khả năng chạy qua Inter Milan. SBV