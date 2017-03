Thể thao 24 giờ

Ban kỷ luật VFF đã cảnh cáo và xử phạt 20 triệu đồng BTC của trận đấu Hòa Phát Hà Nội - Hải Phòng vì “không bảo đảm an ninh, an toàn”, trong đó có 5 triệu đồng do “người nhặt bóng cố tình trì hoãn đưa bóng vào sân nhiều lần”...

Ngoài ra, Ban kỷ luật cũng có công văn gửi BTC giải yêu cầu chỉ đạo BTC các sân thực hiện nghiêm túc việc cấm CĐV Hải Phòng đến sân các đội khách (!?). Ban kỷ luật cũng treo giò cầu thủ Vũ Như Thành hai trận và phạt 10 triệu đồng vì “có cử chỉ khiêu khích công chúng” trên sân Chi Lăng. Đây là lần thứ hai trung vệ của Ninh Bình bị kỷ luật tương tự, lần đầu là hành vi “phản ứng trọng tài” ở vòng 17 V-League. CT Hôm qua, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Hùng công bố đã chọn bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Chánh văn phòng Sở VH-TT&DL TP.HCM tạm thời lên thay trưởng bộ môn cầu lông Trần Nguyễn Trí Dũng (từ chức) trong thời hạn ba tháng. Bà Thu Hà hiện là trọng tài cầu lông quốc tế, từng là cựu tuyển thủ cầu lông TP.HCM từ năm 1977 đến 1984. MQ HT Đà Nẵng (10 điểm) vươn lên dẫn đầu bảng B giải vô địch futsal sau trận thắng HP Dăk Lăk 7-3. Hòa Vinaconex (8 điểm) tỉ số 2-2, Thái Sơn Nam (10 điểm) xuống giữ ngôi nhì bảng do thua chỉ số phụ. Như vậy, hai vé vào bán kết của bảng B phải chờ lượt đấu mới phân định được ngôi thứ. Chiều nay, giải tiến hành lượt cuối bảng A trận đấu tranh ngôi nhất bảng giữa Thái Sơn Bắc và Tâm Nhật Minh. Hai trận thủ tục còn lại, BVPA Bình Thuận gặp VLT Đà Nẵng và CPP An Giang tiếp Ôtô Phạm Gia. MH Trọng tài bị CĐV tấn công ngay trong trận đấu tại Trung Quốc. Trận Siêu cúp Trung Quốc giữa Qingdao và Shanghai Shenhua chứng kiến một CĐV lao vào sân xô ngã trợ lý trọng tài và tung đòn kung-fu vào trọng tài chính Wang Zhe. Sau hành động trên, gần 100 CĐV quá khích khác đã đập phá một chiếc xe hơi mà họ nghĩ là của trọng tài Wang Zhe. Q.TRÍ Đội trưởng Inter Milan - Javier Zanetti giành danh hiệu cầu thủ chuẩn mực. Danh hiệu này do báo chí Ý bình chọn và Zanetti đã giành được 231 trên tổng số 371 phiếu bình chọn, vượt qua các gương mặt nổi trội khác như Baresi, Baggio, Paolo Maldini, Zola và cả Del Piero. Vinh dự cho Zanetti còn ở chỗ anh là cầu thủ nước ngoài đầu tiên dành giải thưởng này trên đất Ý. BLS