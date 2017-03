Thể thao Nga sẽ vắng bóng ở Olympic Rio?

Nhưng Mỹ, Canada và nhiều nước khác muốn cấm tất cả môn thể thao Nga để buộc Nga phải trả giá cho vấn đề doping.

Cả phía Canada và Mỹ đều đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trừng phạt cấm đoàn thể thao Nga dự Olympic Rio.

Nếu như trước đây án trừng phạt của IOC giáng xuống điền kinh và một vài môn khác thì nay phía Mỹ, Canada yêu cầu IOC cấm tất cả môn thể thao Nga tranh tài tại Olympic Rio. Điều này có nghĩa thể thao Nga vắng mặt tại Olympic.



Những ngày này tại cơ quan Ủy ban Olympic Nga họp hành liên tục.

Nguyên do là các phái ủy độc lập cơ quan chống doping thế giới (WADA) chỉ định điều tra và thấy “ổ ung nhọt” cực lớn. Các phòng thí nghiệm doping của Nga (Rusada) đều do nhà nước kiểm soát, hay nói khác đi là những tàn dư của thời thể thao Xô Viết. Ngay Olympic mùa đông tại Sochi vừa qua, các nhóm điều tra ngầm còn biết được rằng các nhân viên trong phòng thí nghiệm Rusada đều là các mật vụ của cơ quan an ninh Nga.

Phía WADA, IOC và hầu hết các tổ chức thể thao đều không thể chấp nhận được các phòng thí nghiệm chống doping lại do nhà nước kiểm soát. Bản thân các cơ quan này phải là trung lập, không chịu tác động bởi yếu tố chính trị và nhà nước kiểm soát.

Những tháng trước chỉ có mỗi điền kinh Nga bị IOC trừng phạt do phát hiện nhiều VĐV bị dính doping. Điều đáng nói là do các phòng thí nghiệm doping của Nga do nhà nước chi phối nên nó được xem là không trung thực trong việc lấy mẫu xét nghiệm và công bố kết quả.

Thậm chí nó còn được quy tội các phòng thí nghiệm doping của Nga “che”, tráo mẫu và thậm chí còn dùng biệt dược để qua mặt được kết quả thử nghiệm mà không hề ai hay biết. Chẳng hạn như một VĐV dùng chất cấm nhưng sau đó để đối phó khi bị gọi lấy mẫu thử nghiệm thì VĐV dùng một thứ biệt dược nào nó thì mẫu thử nghiệm qua mặt được cơ quan thử nghiệm doping… Đó chính là lý do khiến Mỹ và các tổ chức thể thao thế giới tức giận và đòi cấm tất cả đoàn Nga tham dự Olympic Rio.

Phía WADA cũng đề nghị IOC đứng ra nhận trách nhiệm một phần về phía mình vì lâu nay đã để “ung nhọt” này phát triển quá lớn cho đến khi nó vỡ.

Việc thể thao Nga bị cấm tất cả tại một kỳ Olympic luôn là điều ít ai thích ngoài giới lãnh đạo các tổ chức thể thao quốc tế. Vì Nga là cường quốc Olympic, là đối trọng của nhiều đoàn như Mỹ, Trung Quốc, Đức… Một kỳ thế vận hội mà vắng thể thao Nga sẽ bớt đi kịch tính và sự đối kháng từ thời Xô Viết đến nay. Ngay cả chủ nhà như Brazil cũng lấy làm tiếc nếu như thể thao Nga bị cấm toàn bộ.

Một diễn tiến khác cho biết nữ hoàng nhảy sào Elena Isinbayeva hai kỳ vô địch Olympic gần đây nhất cho biết nếu thể thao Nga bị cấm hoàn toàn các môn thì chị sẽ giải nghệ lo cho việc gia đình dù Olympic này Isinbayeva đang hướng đến cú hat trick vô địch nhảy sào nữ ba kỳ Olympic liên tiếp.

Isinbayeva là VĐV điền kinh… triệu phú của Nga vì cô nắm rất nhiều kỷ lục thế giới. Cứ mỗi lần quá kỷ lục thì tiền thưởng rất nhiều tại các giải điền kinh mạnh như Golden League, Giải vô địch Điền kinh thế giới, các giải nhà nghề…