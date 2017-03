Thể thao Việt Nam: Nỗi đau sau ánh hào quang

Cách đây 12 năm, tại SEA Games 21 tổ chức trên đất Malaysia, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên vươn lên hạng tư chung cuộc với 33 huy chương vàng, 35 bạc và 64 đồng. Trong tổng số 132 tấm huy chương đó, có một tấm huy chương bạc còn quý hơn cả… vàng! Đó là ngôi á quân nội dung 100 mét bơi ếch nam của kình ngư Trần Xuân Hiền.

Nói quý hơn vàng là bởi phải sau 28 năm cơn khát huy chương SEA Games của bơi lội Việt Nam mới được giải (trước đó cũng là huy chương bạc của kình ngư Đỗ Như Minh tại SEA Games năm 1973) và cũng chiến công của nam kình ngư người Quảng Bình đã tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cả nền thể thao quốc gia ở môn thể thao được xem là cơ bản nhất. Theo ý kiến của các chuyên gia thì thành công của Xuân Hiền đã đặt nền móng cho những bước tiến tiếp theo của bơi Việt Nam thông qua các thế hệ kế tiếp như: Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên…

Kình ngư Trần Xuân Hiền khi còn thi đấu



Dĩ nhiên, vào thời đỉnh cao ấy, Xuân Hiền được tung hô, được “dựng tượng”, bằng chứng là một trong 10 suất vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2001. Nhưng rồi chẳng ai có thể ngờ, 12 năm sau, Hiền đã phải chấm dứt “cuộc đua” của đời mình trong một tai nạn giao thông, để lại nỗi đau đến xé lòng cho người vợ trẻ cùng hai con thơ.

Sau ánh hào quang chói lọi thuở ấy, Xuân Hiền không còn giữ được phong độ đỉnh cao để rồi trở thành người thừa trong chính làng thể thao. Trôi dạt từ Quảng Bình vào TP.HCM trong cảnh tứ cố vô thân với đủ mọi nghề để mưu sinh, từ phu hồ, rồi hướng dẫn viên kiêm bảo vệ hồ bơi… gần đây nhất là làm nhân viên của câu lạc bộ bơi lội Tân Phú để đeo đuổi cái nghiệp thể thao còn dang dở (Xuân Hiền đang theo học năm thứ hai đại học thể dục thể thao tại chức). Và vào cái ngày định mệnh 22/9, tai nạn giao thông đã đánh sụp huyền thoại năm nào để lại cái gia đình gieo neo cho một cô công nhân may lương ba cọc ba đồng cùng với hai cô con gái nhỏ.

Trở về và nằm lại quê hương Quảng Bình nhờ số tiền bạn bè giúp đỡ, Xuân Hiền bỏ lại tất cả, từ nỗi đau riêng của mình đến nỗi đau của gia đình và của cả ngành thể thao mà như chính ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đã thừa nhận khi hay tin dữ: “Việc một cựu tuyển thủ nhiều đóng góp xuất sắc như Hiền tử nạn khi tuổi còn trẻ, sự nghiệp dang dở thực sự là một nỗi đau và mất mát của cả ngành thể thao”.

Đã đành sự ra đi của Trần Xuân Hiền vì tai nạn giao thông là nỗi bất công cho riêng một số phận, nhưng thật sốc khi biết rằng chỉ 10 năm trở lại đây thôi, ngoài Hiền còn có nhiều, thậm chí là rất nhiều những trường hợp cái chết đau lòng khác trong giới thể thao.

Đó là Trần Thanh Ngời, tuyển thủ Judo quốc gia tử nạn vào tháng 6/2003 do bị chấn thương đốt sống cổ quá nặng lúc tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam. Ngời ra đi ở tuổi 21, với những vinh quang còn đang chờ đón phía trước. Cũng trong năm mà cả nền thể thao dồn sức cho cái gọi là mục tiêu vàng khu vực ấy, vận động viên xe đạp địa hình Đỗ Xuân Tâm gục xuống ngay trên đường đua ở giải xe đạp tiền SEA Games 22 tổ chức tại Hòa Bình. Theo các bác sĩ, anh đã bị đột tử do kiệt sức, say nắng và không được sơ cứu kịp thời, dẫn đến não thiếu ô-xy, rồi trụy tim. Một trường hợp khác may mắn hơn giữ được tính mạng là nữ tuyển thủ vật Lê Thị Huệ khi cô cũng dính chấn thương lúc tập luyện, nhưng trở thành người tàn phế cả đời…

Và những giây phút hạnh phúc bên vợ con



Chưa hết, đó còn là cái chết bất ngờ của cầu thủ bóng rổ Diệp Phước Lộc (28 tuổi) của đội Sóc Trăng vào năm 2012 sau khi đột quỵ ở trận gặp Hậu Giang tại giải bóng rổ Đồng bằng sông Cửu Long tranh Cúp Geru Sport khiến dư luận chấn động bởi không được sơ cứu kịp thời. Trước đó, vào tháng 5/2005, đội trưởng kiêm huấn luyện viên phó đội bóng đá hạng Nhì Quân khu 4 Trần Nam Trung (sinh năm 1974) cũng bất ngờ đột quỵ, ngất lịm ngay khi đang tập luyện trên sân trong vai trò một thủ môn. Ngay lập tức, Trần Nam Trung được sơ cứu nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng.

Gần nhất và cũng ít người biết nhất là trường hợp của vận động viên nhảy dù Hà Nội, Nguyễn Thị Hà Lương (sinh năm 1962) đã tử nạn vào ngày 22/11/2012 khi tập nhảy dù thể thao tại khu vực Bãi Chùa (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Nguyên nhân được cơ quan điều tra xác định, chị Lương bị gió thổi đập vào vách núi đá dẫn đến tử vong.

Đã đành chỉ là số ít, nhưng những cuộc ra đi đau lòng, những chấn thương, mất mát của các tuyển thủ khiến người ta càng cám cảnh cho thứ thể thao vốn đã bị mang cái tiếng là “bạc như vôi”. Chuyện Xuân Hiền còn chưa kịp dứt, trên mặt báo lại nóng chuyện tương lai mịt mờ của tuyển thủ môn bóng chuyền bãi biển Trương Thị Yến khi cô đột ngột mắc phải căn bệnh dị dạng mạch máu não, với khả năng lớn cô phải chấm dứt sự nghiệp.

Những sự việc đau lòng kể trên không chỉ tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động cho công tác chăm sóc y tế, sức khỏe đối với các vận động viên chuyên nghiệp, mà còn đặt ra câu hỏi lớn cho tương lai của chính họ khi dấn thân vào cái nghiệp thể thao vốn phải hy sinh, mất mát quá nhiều. Ai sẽ là người đảm bảo tương lai cho họ nếu không phải chính là ngành thể thao thông qua những chính sách, chế độ đầu tư, đãi ngộ thỏa đáng?

Bằng không, đằng sau ánh hào quang còn nhiều những nỗi đau khác...

Không chỉ trong tập luyện và thi đấu, ngoài Xuân Hiền, ít nhất có bốn trường hợp tuyển thủ khác tử nạn vì tai nạn giao thông. Đó là vận động viên thể dục dụng cụ mới 14 tuổi Trương Khánh Huyền khi đi xe máy cùng chuyên gia Trung Quốc từ Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội về nhà vào đầu năm 2011. Đến giữa năm đó, cả trung tâm lại bàng hoàng trước thông tin hai vận động viên Nguyễn Văn Duyệt và Phạm Hùng Quân của đội tuyển vật bị tai nạn chết khi đi xe máy về nhà ở Bắc Ninh. Ngoài ra, kình ngư 20 tuổi, người khi ấy nắm tới hai kỷ lục quốc gia, Nguyễn Huy Hoàng, khi đang tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 23 năm 2005 cũng qua đời vì tai nạn xe máy.