Thép Cảng - Hòa Phát Hà Nội 3-1: Cát tường sân nhà

Đề tài càng hấp dẫn hơn khi sự bình luận đề cập đến duyên ghi bàn của số 10 Martin Trindade - một cầu thủ ngoại bị Bình Dương chê ở mùa rồi giờ đã “thông nòng” thành “sát thủ”.

Ngược lại, khoảng 50 CĐV đội khách theo chân đội bóng thoáng buồn bởi tư tưởng buông xuôi của đội nhà. Thua sớm và thua nặng nhưng các cầu thủ Hòa Phát vẫn vô tư đá khệnh khạng đến buồn cười. Thật chẳng sai tí nào khi ông Sự phát biểu vòng trước: “Cầu thủ Hòa Phát không biết... đá bóng!”. Càng rệu rã hơn khi phút 71 Huỳnh Điệp (16 HPHN) “ra chân” từ phía sau, lạnh lùng triệt hạ Trindade. Trọng tài Đặng Thanh Hạ đứng gần đấy quan sát rồi lắc đầu nguầy nguậy, rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân.

Phút thứ 36, chiến thắng đã là 2-0 cho Thép-Cảng sau cú sút sệt trong khu 16,50 m của Aniekan (trước đó Trindade mở tỷ số phút 26). Với lối chơi vô hồn, đội khách phải chuốc lấy bàn thua thứ ba (phút 82). Từ pha lóng ngóng của hàng thủ, Trindade đã tận dụng để ghi thêm bàn thắng thứ hai cho riêng mình, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom” với tổng cộng bảy bàn thắng.

Từ sự chủ quan của chủ nhà phút cuối trận, Hòa Phát may mắn có được bàn gỡ 1-3 do Quintanlha ghi phút 89, kết thúc chuyến du Nam thất bát. Trận thua được HLV Trần Bình Sự “đổ thừa” do Hòa Phát phải đá ba trận vỏn vẹn trong vòng... chín ngày. Bên kia chiến tuyến, HLV Lư Đình Tuấn ngạo nghễ phát biểu: “Đoàn quân của ông đã tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương giành chiến thắng”.