Thiên đường quá xa!

Ở thế kèo dưới, cộng với tâm lý thoải mái do từng hạ gục tay vợt số một thế giới, Tiến Minh nhập cuộc rất tự tin bằng lối chơi đôi công trước ứng cử viên vô địch. Do tính chất đặc biệt của trận đấu, việc mắc lỗi tự đánh hỏng cầu được cả hai hạn chế triệt để. Lee tận dụng chiều cao của mình đánh những cú smash ăn điểm thì ngược lại, Tiến Minh biết khai thác những pha lên lưới ghi điểm. Với hai lối đánh sở trường rất riêng, cả hai tay vợt tạo nên ván đấu rất ấn tượng, so kè nhau từng điểm một tuy ưu thế dẫn điểm Lee Chong Wei có phần nhỉnh hơn. Khi điểm số đang là 20/20, Lee ra tay dứt điểm nhanh, giành phần thắng 22/20.

Bị cuốn vào lối đánh nhanh của đối thủ, Tiến Minh tỏ ra đuối sức ở ván hai và chỉ sau 10 phút tranh tài, Tiến Minh đã nhanh chóng gác vợt 11/21, tiếc nuối nhìn Lee Chong Wei tiến vào trận chung kết.

Tuy không vào đến chung kết nhưng chắc chắn Nguyễn Tiến Minh sẽ cải thiện thứ hạng 10 trên bảng xếp hạng thế giới.

MQ