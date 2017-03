Thông tin HLV Calisto sẽ về T&T Hà Nội: Ông Calisto có “lật kèo”?

Trước nhiều thông tin HLV đội tuyển Việt Nam Calisto sau khi hết hạn hợp đồng với VFF (tháng 3-2010) sẽ nhận lời về T&T Hà Nội, bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An đã phủ nhận. Ông tiết lộ: “HLV Calisto đã có bản hợp đồng với Gạch đến năm 2011 thì không vì bất cứ lý do gì ông ấy không tôn trọng chữ ký của mình. Ông Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam do chúng tôi nhượng lại cho VFF đến tháng 3-2010 và sau đấy ông ta vẫn là người của Gạch. Tôi nghĩ ông Calisto là một HLV chuyên nghiệp và nếu ông muốn về T&T Hà Nội sau khi hết hợp đồng với VFF thì chính tôi phải là người biết đầu tiên”.

Với những gì ông bầu Võ Quốc Thắng đã đề cập, vậy là đã có thể khẳng định ông Calisto chưa thể đi đâu cả sau khi kết thúc hợp đồng với VFF. Tuy nhiên, từ đây lại đặt ra một vấn đề rất quan trọng là hình như bản thân VFF sau thành tích tại AFF Cup 2008 không có động thái gì trong việc gia hạn hợp đồng. Và nếu đúng là việc này xảy ra thì năm tới bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với việc khuyết thầy ngoại thành công nhất trong các lịch sử HLV đội tuyển. Điều này lại đi ngược với những gì mà VFF đặt ra là vẽ lại lộ trình bóng đá Việt Nam qua việc giao hết cho HLV Calisto và xem ông như một giám đốc kỹ thuật.

Bóng đá Việt Nam rất mệt mỏi với việc thay HLV ngoại và đã nhiều lần phải trả giá đắt cho việc đổi thay này. Cũng hệt như năm 2008 khi HLV Calisto quay trở lại và đạt vinh quang AFF Cup thì nhiều người lại tiếc nuối với quá trình đứt quãng mà HLV này xa đội tuyển sáu năm sau Tiger Cup 2002 cho đến năm 2008. Tất cả từ cách tính và từ sự thay đổi xoành xoạch thầy ngoại của VFF.

Lại cũng có thông tin cho rằng vì cuối năm nay đại hội liên đoàn sẽ bầu bán lại trong nhiệm kỳ mới nên chẳng ai quan tâm đến việc giữ ông Calisto ở nhiệm kỳ tiếp theo. Thế là việc có tiếp tục gắn với bóng đá Việt Nam sau tháng 3-2010 không vẫn bị bỏ ngỏ vì cho là việc của nhiệm kỳ tới.

Cũng cần biết là bản thân ông Calisto phải có những kế hoạch riêng cho mình chứ ông không thể chờ VFF có giữ ông ở với đội tuyển Việt Nam nữa hay không.