Thủ môn ở Premiership: Kẻ ăn không hết…

Thủ môn Shay Given (đội trưởng Ireland) luôn bắt chính cho Man City nhưng bất ngờ ở trận ra quân gặp Tottenham, ông Mancini đã đưa thủ môn Hart của đội Anh ra thế chỗ. Given ngồi dự bị quá lãng phí trong tình hình vị trí thủ môn của một số CLB Anh hiện là “gót chân Achille”.

Điển hình là hai thủ môn Almunia (Arsenal) và Reina (Liverpool) đều lặp lại sai lầm như mùa trước để thua bàn không đáng trong trận ra quân hòa nhau 1-1. Vì thế, HLV Wenger muốn kéo Given về thay cho dự bị Fabianski (Hungary) còn non kinh nghiệm. Tuy nhiên, HLV Mancini đã trấn an Given ở lại Man City bằng cách đề nghị tái ký hợp đồng thêm hai năm nữa dù hợp đồng cũ còn tới… ba năm và có thể tăng lương hơn mức 120.000 USD/tuần hiện tại.

Cụt hứng, ông Wenger xoay qua thuyết phục Fulham nhường lại thủ môn Schwarzer (Úc), song họ còn chần chừ và đòi phí chuyển nhượng lên đến 6 triệu USD.

HLV Hodgson của Liverpool thì khôn ngoan hơn khi nhắm vào Middlesbrough đã xuống hạng nên mới có thủ môn Jones (dự bị của đội Úc) với giá chỉ 3,6 triệu USD.

Bóng đá Anh vốn ít có thủ môn giỏi nên phải thường xuyên cầu cứu ngoại binh và cầu cạnh lẫn nhau. Những người có của ăn của để như ông Mancini lại không chia sẻ với đồng nghiệp cho thấy giải đấu này có tính cạnh tranh rất khốc liệt.

HUY KHANH