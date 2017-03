Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ dự lễ khai mạc ASIAD16

Quảng trường Hải Tâm Sa, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lực lượng an ninh ASIAD 16 cho biết đã áp dụng các biện pháp hiệu quả và cần thiết nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Á.



Công tác bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc rất khó khăn và phức tạp do lễ được tiến hành trên đảo Hải Tâm Sa trên sông Châu. Lực lượng an ninh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cả trên bộ, trên không và trên sông.



Khoảng 103.000 cảnh sát được huy động tham gia công tác bảo đảm an ninh cho ASIAD 16. Tỉnh Quảng Đông đã ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh với sáu tỉnh và khu tự trị gồm Phúc Kiến, Quảng Tây, Quý Châu, Hải Nam, Hồ Nam và Giang Tây.



Lực lượng cảnh sát lên tiếng xin lỗi người dân địa phương cũng như khách du lịch vì những bất tiện gây ra bởi những biện pháp kiểm tra an ninh và mong người dân tăng cường hợp tác vì sự an ninh của ASIAD./.

Theo Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)