Thua trận, HLV City Wings xách ghế đòi phang trọng tài

HLV Ricky Magallanes xách ghế vào sân đòi ăn thua đủ với trọng tài điều khiển trận đấu sân nhà HCMC Wings.



Trọng tài Tan Chin Soing bỏ chạy trước sự can thiệp của lực lượng an ninh nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - TP.HCM.



HLV Ricky Magallanes nổi nóng được can ngăn kịp thời.

Những cái đầu nóng đã không thể giữ được bình tĩnh của HCMC Wings ở những phút cuối cùng của trận đấu quan trọng giữa đội bóng thủ đô Hà Nội Buffaloes và HCMC Wings. HLV Ricky Magallanes đã có những hành động rất phi thể thao, lôi ghế vào sân khi còi kết thúc trận đấu vừa vang lên nhằm “ăn thua đủ” với trọng tài chính Tan Chin Soing.

Thế trận rượt đuổi nhau từng điểm khiến cả hai đội đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Tại những pha ném phạt cuối cùng, trọng tài dành cơ hội ném phạt cho các cầu thủ Hà Nội Buffaloes khiến ban huấn luyện của HCMC Wings nóng máu.

Ngay lập tức ban tổ chức đã phải nhờ đến công tác an ninh can thiệp đưa các đội và tổ trọng tài ra về an toàn. Cầu thủ Ngô Tuấn Trung luôn được người hâm mộ đánh giá có "máu nóng" trên sân đấu, cuối trận anh đã có những lời lẽ nặng nề, chỉ trích tổ trọng tài điều khiển trận đấu bởi cầu thủ này cho rằng đội mình bị trọng tài thổi ép.



Ngô Tuấn Trung buông những lời lẽ tiêu cực chỉ trích trọng tài Tan Chin Soing.



Trong khi đó những cuộc đối đầu giữa Henry Nguyễn và Phú Hoàng...



... hay Tiến Công và Chong Paul luôn đem đến những pha bóng kịch tính đến thót tim.



Những giây cuối cuối hiệp 4, Richardson Bilal bị loại khỏi sân do trước đó anh phạm 3 lỗi cá nhân cộng thêm 2 lỗi kỹ thuật. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp ngoại binh của HCMC Wings bị truất quyền thi đấu trực tiếp.



Cuối trận, lực lượng an ninh buộc phải vào sân vãn hồi những cái đầu nóng đang "trực bốc hỏa".

Đã đến lúc BTC giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 2017 cần có những biện pháp mạnh, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực có chiều hướng gia tăng. Nếu như ở vòng đấu trước, pha thủ thế đấm boxing của Richardson Bilal trước Lewis (Saigon Heat) chưa được làm đến nơi đến chốn thì ở trận đấu này, anh và các đồng đội HCMC Wings tiếp tục để lại hình ảnh thiếu tinh thần fair-play trong mắt người hâm mộ.