Thực và ảo

Điển hình ông Trưởng giải V-League Trần Duy Ly ngồi trên sân Vinh chứng kiến cảnh hàng ngàn khán giả không vé tràn vào một cánh cổng bị “vỡ” chen, giẫm đạp nhau. Họ lọt vào sân rồi đã tìm mọi cách trèo lên khán đài làm đổ sập cả một phần rào ngăn khán đài với sân… Cảnh tượng được người trong cuộc ví như hình ảnh thảm họa Hillsborough ngày 15-4-1989 trong trận chung kết Cúp FA nước Anh giữa Liverpool và Nottingham Forest khiến hơn 90 người chết vì giẫm đạp nhau. Lần nay may mắn cho sân Vinh và cho bóng đá Việt Nam là không có tai nạn thương tâm nào xảy ra trong cảnh xô nhau và giẫm đạp. Thế mà ông trưởng giải và nhiều người có trách nhiệm đã cho rằng đó là sự đam mê khi bóng đá hồi sinh và sự cố đấy không nghiêm trọng (!?).Việc cố tình nhầm lẫn giữa sự đam mê mà bỏ qua những công tác an toàn tối thiểu trên sân bóng là điều hết sức tệ hại và đáng lo nơi những nhà điều hành. Nên nhớ trong điều luật FIFA và công tác an toàn sân bóng do VFF ban hành thì điều tiên quyết vẫn là dự báo và an toàn cho sân bóng chứ không phải khán giả đến đông, cầu thủ đá hay là có thể bỏ qua tất cả.

2. Một ngày trước trận XMXT Sài Gòn - Đồng Nai, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành đã đưa ra nhận định chủ nhà dù được đánh giá cao hơn rất nhiều sẽ vẫn thua đội bóng tân binh mới lên hạng. Ông Thành còn đề cập đến chi tiết bây giờ nhà cái đưa lên mạng các trận đấu ở V-League đậm quá cho nên rất dễ nảy sinh hiện tượng ngựa về ngược do cầu thủ hoặc lãnh đạo đội bóng “can thiệp” để mạnh thua yếu thì mới “ăn dày”.

Trùng thông tin với ông Thành đưa ra, có thông tin đề cập rằng XMXT Sài Gòn đang nợ lương, thưởng cầu thủ rất nhiều và nội bộ đội bóng đang có nhiều vấn đề.

Cũng từ những vấn đề này mà chính các CĐV đặt ra hai nghi vấn. Một là cầu thủ cố tình thua đậm đội yếu và thua trên sân nhà để gây sức ép ngược với lãnh đạo; hai là cái thua đậm đấy do một bàn tay dàn xếp để có nguồn thu trang trải với những khoản thiếu hụt gọi là cứu đội bóng (!?).

Lại cũng có thông tin rằng trước sau gì bầu Thụy cũng bỏ đội bóng này nên bây giờ cầu thủ đặc biệt là cầu thủ ngoại tranh thủ kiếm chác qua những canh bạc trên mạng theo kiểu mình đánh mình đá thì chắc như bắp.

3. Giới trọng tài đang hoang mang bởi giá trị ảo đó là sự điều hành trong ngôi nhà trọng tài. Căn bệnh từ thời bầu Kiên còn nắm quyền hành và tác động lớn trao quyền cho ông Đoàn Phú Tấn đã không đi đúng mục tiêu đề ra là làm sạch và làm tốt ngôi nhà trọng tài. Có thể thấy rất rõ ở việc tự tổ chức nghe lén điện thoại rồi quy trách nhiệm cho hai trọng tài “khác dây” vòi vĩnh đòi ăn hối lộ rồi dựa vào đấy treo còi vĩnh viễn hai trọng tài này (mà không ra thông báo hay văn bản gì) trong khi các trọng tài nằm trong dây, trong ê-kíp thì được che chắn đủ kiểu.

Các trọng tài bây giờ không còn tin vào sự công bằng và nghiêm minh nên rất khó khi làm nhiệm vụ. Đấy cũng là lý do gần đây có trưởng đoàn đề nghị ngừng giải để củng cố trọng tài. Hay như HLV Huỳnh Đức nói thẳng rằng đội SHB Đà Nẵng của mình đang bị trọng tài ép và làm khó.

V-League đang có những giá trị ảo nhưng tiếc là những nhà làm bóng đá lại cố che đậy để rồi phong cho nó giá trị thực.Thật đáng lo với sự nhập nhằng giữa ảo và thực đấy!

NGUYỄN NGUYÊN