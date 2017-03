“Tia chớp” Usain Bolt lập KLTG ở cự li 4x100m

Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai mà Bolt giành được ở Deagu lần này, sau chiếc HCV ở cự li 200m sở trường, giúp anh xóa đi nỗi buồn do thất bại ở cự li 100m do lỗi xuất phát.

Bolt (người đứng bên phải) và các đồng đội đã tự phá kỷ lục của chính mình (Nguồn: Reuters)

Kỷ lục thế giới mà Bolt cùng các đồng đội đạt được cũng là kỷ lục duy nhất trong 9 ngày diễn ra giải điền kinh thế giới lần thứ 13. Trước đó, người ta đã chờ đợi Bolt tiếp tục phá kỷ lục thế giới của chính mình ở cự li 100m (hiện là 9,58 giây), nhất là khi những đối thủ trực tiếp như Tyson Gay và Asafa Powell đều vắng mặt do chấn thương.



Tuy nhiên, lỗi xuất phát trước khi có tiếng súng lệnh đã khiến Bolt bị loại khỏi đường chạy chung kết, đành cay đắng nhìn chiếc HCV rơi vào tay người đồng đội trẻ Yohan Blake với thành tích 9,92 giây, tức kém xa kỷ lục của Bolt. Nhưng dù sao, rốt cục thì Bolt cũng đã lấy lại danh tiếng bằng chiếc HCV 200m và giờ là kỷ lục thế giới ở cự li tiếp sức 4x100m.



Do Powell vắng mặt nên lần đầu tiên Bolt lĩnh nhiệm vụ chạy cuối của đội tuyển Jamaica ở một giải lớn. Và anh đã không khiến tất cả phải thất vọng, góp phần quan trọng giúp đội nhà phá kỷ lục cũ do chính họ lập nên ở Olympic Bắc Kinh ba năm về trước là 34,10 giây.



Đường chạy chung kết nội dung 4x100m có sự tham dự của ba đội là Jamaica, Pháp và Saint Kitts & Nevis. Đối thủ đáng ngại nhất của Jamaica là Mỹ thì thậm chí đã bị loại từ vòng trước đó, một thất bại tiếp tục chứng tỏ sự tụt dốc của đội đua từng sản sinh ra các huyền thoại như Carl Lewis, Michael Johnson hay gần nhất là Tyson Gay.



Tuy nhiên, người Mỹ cũng đã phục thù ở nội dung dành cho nữ khi các cô gái xứ sở cờ hoa giành chiến thắng ở cụ li tiếp sức 4x100m trước chính các cô gái Jamaica.



Đội Mỹ gồm các thành viên Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers và Carmelita Jeter đã về nhất với thời gian 41,56 giây. Trước đó thì Carmelita Jeter cũng đã giành chiến thắng ở cự li 100m nữ, góp phần quan trọng giúp điền kinh Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn ở Deagu.



Tổng cộng, Mỹ xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng tổng với 12 HCV, hơn 3 chiếc so với Nga, trong khi Kenya bất ngờ giành vị trí thứ ba với 7 HCV.



Các vận động viên Kenya đã thống trị hoàn toàn ở các cự li trung bình, và chiếc HCV thứ 7 của họ là ở nội dung marathon trong ngày thi đấu cuối cùng với chiến thắng của nam vận động viên Abel Kirui sau 2 giờ, 7 phút và 38 giây.



Tại giải điền kinh thế giới ở Deagu thì vận động viên Trương Thanh Hằng của Việt Nam cũng góp mặt ở cụ li 800m, song cô đã thất bại ngay từ vòng ngoài, cũng như không đạt được chuẩn "B" Olympic. Từ nay tới tháng Bảy sang năm, Hằng phải giành được chuẩn B thì mới giành được quyền tham dự Olympic London 2012.



Ở đường chạy chung kết nội dung 800m nữ nói trên, vận động viên người Nam Phi Caster Semenya - người bị nghi ngờ về giới tính, cũng đã không thể bảo vệ được chức vô địch khi chỉ về nhì, sau vận động viên người Nga Mariya Savinova./.

