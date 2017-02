Tiếc vì trưởng giải ngồi như ma-nơ-canh

Chuyên gia Đoàn Minh Xương (ảnh) là một nhà giáo có quá trình gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu năm từ vai trò người ươm mầm đến HLV trưởng đội Đồng Tháp với đỉnh cao là chức vô địch năm 1996. Ông cũng từng là HLV đội trẻ U-19 Việt Nam và lên chuyên nghiệp ông đã trải qua nhiều CLB như Đồng Tháp, B. Bình Dương, V-League Ninh Bình… Với bề dày của người từng trải đấy ông đã có những chia sẻ rất riêng trong chương trình bình luận Bóng Tròn của Đài Truyền hình TP.HCM. Một góc nhìn thật thẳng thắn, bộc trực, không né tránh và cũng không ngại động chạm đã cắt lát được sự cố ám ảnh bóng đá Việt Nam suốt tuần qua.

Trọng tài Thư quá “tinh vi”

Khi được hỏi có nhận xét gì về trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận TP.HCM - Long An thì ông Đoàn Minh Xương nói ngay: “Mọi người cứ chăm chăm vào quả 11 m đó đúng hay sai nhưng không nhìn vào cả một trận đấu. Trọng tài Thư phải thừa nhận là một trọng tài rất “tinh vi”. Tôi sử dụng từ “tinh vi” vì phải “siêu” mới thổi có lợi cho CLB TP.HCM như thế được. Rất nhiều tình huống ông Thư gây ức chế cho đội Long An. Nếu soi lại toàn trận đấu sẽ thấy có nhiều lúc trọng tài Thư cắt lợi thế rất “ác” cho Long An nhưng ngược lại thì luôn tạo lợi thế cho TP.HCM. Hoặc trong những pha tranh chấp, va chạm thì luôn gắt với Long An mà lại ưu ái cho chủ nhà. Trước đó, bàn gỡ 1-1 của TP.HCM là một pha phạm luật khi Dyachenko trước đó đã phạm lỗi với cầu thủ Long An rồi mới dẫn đến tình huống Victor ghi bàn gỡ 1-1. Sự cố phút 81 dẫn đến quả 11 m tranh cãi chỉ là giọt nước tràn ly trong vô số tình huống mà cầu thủ Long An bị ức chế. Đây là một trận có tính chất rất căng vì giống như chung kết ngược mà trọng tài đẩy đội khách vào trạng thái thi đấu ức chế như thế thì cần phải xem lại…”.

Ông Xương còn nói rằng đừng cho rằng trọng tài yếu vì để gây ức chế cho một phía như thế hoặc quyết định cắt coi hay “buông” pha bóng đấy thì trọng tài phải rất “quái” mới thực hiện được.



Ông Xương đưa ra nhận xét trọng tài phải rất “tinh vi” mới thổi được như thế và mới làm ức chế đội khách Long An như vậy. Ảnh: XUÂN HUY

Trưởng giải chắc chắn phải nhìn ra bất thường ở hiệp 1

Liên quan đến việc ông trưởng ban tổ chức giải ngồi như ma-nơ-canh khi ở dưới sân ai cũng sôi và ai cũng “điên” trong lúc khán giả thì bực tức, phẫn nộ, nếu là trưởng giải thì ông Xương sẽ làm gì? Trả lời câu này, ông Xương lấy kinh nghiệm của người quá rành và quá hiểu về bóng đá Việt Nam lẫn công tác trọng tài, giám sát… nói: “Nếu tôi là trưởng giải thì không phải đợi đến khi có sự cố mới xử lý mà phải nhìn được sự căng thẳng, ức chế của các cầu thủ Long An ngay từ hiệp 1. Phải nhìn được những phán quyết của trọng tài Thư là không công bằng và làm ảnh hưởng đến đội khách. Dân trong nghề chắc chắn phải nhìn ra điều đấy vì nó rõ mồn một. Do đó, nếu là trưởng giải thì hết hiệp 1 tôi sẽ gặp giám sát và chỉ cần góp ý với giám sát là “Nhắc cậu Thư hiệp 2 thổi cẩn thận hơn và tử tế hơn, đừng như hiệp 1”. Chỉ cần một câu đó thì tôi tin hiệp 2 sẽ khác và sẽ không dẫn đến chuyện “tức nước”. Ở đây tôi không cổ xúy cho hành vi của đội Long An vì họ không được phép phản ứng thái quá theo kiểu cả một tập thể xem thường khán giả như thế nhưng rõ ràng cái gì cũng có căn nguyên của nó”.

Ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương được rất nhiều người đồng tình và càng ủng hộ chuyên gia này hơn khi ông mạnh dạn nói lên sự thật dù ông đang là cán bộ của LĐBĐ TP.HCM.