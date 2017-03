Tiền đạo Huỳnh Kesley Alves: “Cấp quốc tịch cho tôi để làm gì?”

22 cầu thủ cũ

HLV Phan Thanh Hùng cho biết do chỉ có ba ngày tập luyện đá giao hữu với Trung Quốc (ngày 8-6) và Hong Kong (10-6) nên ông chỉ gọi những gương mặt cũ đang có phong độ tốt. Đáng chú ý chỉ là cuộc tái ngộ của hai trung vệ Bật Hiếu, Phước Vĩnh sau bảy năm sự cố SEA Games 25. Thủ môn Tấn Trường, trung vệ Đình Luật lỗi hẹn do vướng nghi án tiêu cực và Phước Tứ chấn thương. Ông Hùng ưu tiên hàng tiền đạo cao to cho Việt Thắng, Anh Đức và Công Vinh có khả năng chơi cắm như thời của Calisto. Ngoài thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Hồng Tiến, đội Hà Nội T&T của ông Hùng còn có bốn tiền vệ được tập trung.

