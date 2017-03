Tiến Minh thắng vất vả ở Super Series Nhật Bản

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh. (Nguồn: TT&VH)

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, Tiến Minh đã quyết định bỏ không dự giải Li Ning Trung Quốc Master Series để dồn tâm huyết cho giải này.



Tuy nhiên, cũng giống như giải vô địch thế giới, do nằm trong hệ thống thi đấu Super Series có điểm thưởng và tiền thưởng rất lớn, nên giải Super Series Nhật Bản 2010 có sự tham dự của gần như đầy đủ các tay vợt nằm trong tốp 20 thế giới.



Đáng chú ý phải kể đến là các tay vợt: Lee Chong Wei (Malaysia), Peter Hoeg Gade (Đan Mạch), Lin Dan, Bao Chunlai (Trung Quốc), Chen Jin, Taufik Hidayad, Soni Dwi Kuncoro (Indonesia), Boonsak Ponsana (Thái Lan)….



Hiện tại, với việc được xếp hạng 8 thế giới, Tiến Minh cũng đã được xếp là hạt giống số 8 tại giải. Theo kết quả bốc thăm, trong trận ra quân vào lúc 18 giờ chiều qua 22/9 (giờ địa phương), Tiến Minh gặp tay vợt Chan Yan Kit (Đài Loan). Dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng tay vợt người Đài Loan nhập cuộc tốt hơn nên vươn lên dẫn điểm ở đầu séc 1. Thế mạnh của Chan Yan Kit chính là khả năng phòng thủ rất tốt.



Trong thời gian gần đây, những trận đấu của Tiến Minh ngày càng trở nên khó khăn hơn, do các đối thủ có trình độ thấp hơn hoặc tương đương Tiến Minh tiến bộ rất nhanh



Chính vì vậy, do nóng vội, Tiến Minh đã đánh hỏng cầu khá nhiều. Thua đối thủ với tỷ số 16/21 chỉ trong vòng 13 phút là một kết quả ngoài dự đoán của giới chuyên môn.



Sang séc 2, có vẻ Tiến Minh đã bình tĩnh trở lại. Tay vợt Việt Nam nhanh chóng giành thế chủ động và dẫn đối thủ tới 7/2, rồi 11/5. Càng về cuối, Tiến Minh không cho đối thủ có cơ hội phản công trước khi kết thúc séc thứ 2 với tỷ số cách biệt 21/10.



Sang ván quyết định, Chan Yan Kit bất ngờ dâng cao tấn công áp đảo và dẫn trước 4/1. Hai tay vợt chơi giằng co và dù Tiến Minh vượt qua đối thủ nhưng điểm số luôn chỉ giữ khoảng cách từ 2-3 điểm. Tuy nhiên ở thời điểm cuối séc 3, tay vợt người Đài Loan bị hụt hơi và để thua 14/21, chung cuộc Tiến Minh thắng 2-1 đầy khó khăn.



Như vậy, đối thủ tiếp theo của Tiến Minh sẽ là Jorgensen (Đan Mạch). Tiến Minh chưa bao giờ để thua Jorgensen nhưng trong thời gian gần đây, những trận đấu của Minh đã ngày càng khó khăn hơn. Các đối thủ có trình độ thấp hơn hoặc tương đương Tiến Minh tiến bộ rất nhanh. Nếu vượt qua Jorgensen, Tiến Minh sẽ gặp thử thách thực sự là tay vợt số 2 thế giới Peter Gade cũng của Đan Mạch tại vòng tứ kết.



Peter Gade là tay vợt châu Âu duy nhất mà Tiến Minh để thua từ trước tới nay và chắc chắn trong cuộc đối đầu này cũng sẽ rất khó khăn cho tay vợt Việt Nam.



Tại giải này năm 2009, Tiến Minh lọt vào tới vòng bán kết. Đó là lần đầu tiên một tay vợt Việt Nam vào đến bán kết một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu Super Series./.