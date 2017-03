Tiến Minh trước cơ hội lật đổ huyền thoại sống Lin Dan

Chiến thắng này giúp niềm hy vọng số 1 Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để lần đầu tiên có vinh dự góp mặt tại trận chung kết giải đấu danh giá nhất trong năm. Tuy nhiên, để có vinh dự đó, Tiến Minh cần phải vượt qua tay vợt hàng đầu người Trung Quốc Lin Dan – đối thủ mà mọi tay vợt đều không muốn đối đầu.Tại giải đấu năm nay, Lin Dan không được xếp hạt giống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tay vợt người Trung Quốc này thi đấu sa sút hay thành tích kém cỏi. Việc anh rớt hạng trên bảng xếp hạng BWF là do anh đã không tham gia đủ các giải đấu do Liên đoàn cầu lông thế giới đưa ra.Kể từ sau Olympic London – nơi "Super Dan" đã đánh bại Lee Chong Wei để giành chiếc huy chương vàng, Lin Dan đã hầu hết không tham gia giải Super Series.Tay vợt được coi là xuất sắc nhất mọi thời đại này có quan điểm giữ sức cho các giải đấu quan trọng, như Olympic, giải thế giới, Surdiman Cup hoặc All England, những giải đấu mà anh liên tục thống trị trong các năm qua.Thế nên tại giải vô địch thế giới năm nay, dù không được xếp hạng hạt giống song Lin Dan (hạng 286 thế giới) đã một mạch đi tới bán kết. Tại vòng tứ kết, anh đã khiến người đồng hương Long Chen, đồng thời là hạt giống số 2 của giải phải ôm hận, khi giành chiến thắng sau hai set với tỷ số 21-13, 22-20.Trong lịch sử đối đầu, Tiến Minh đã ba lần chạm trán Lin Dan, song cả ba lần niềm hy vọng số 1 của Việt Nam đều gục ngã trước tay vợt người Trung Quốc này.Ở lần đối đần gần nhất tại giải YONEX All England Open (2011), Lin Dan đã chỉ mất đúng 38 phút để đánh bại Tiến Minh với tỷ số cách biệt 21-17, 21-11.Thách thức với Tiến Minh thực sực là quá lớn. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng cú hích vô địch giải US Open được tổ chức trên đất Mỹ cách đây không lâu, người hâm mộ đang hy vọng Tiến Minh sẽ làm nên chuyên trước Lin Dan trong lần đầu tiên được góp mặt tại vòng bán kết giải vô địch thế giới./.Link trực tiếp xem trận bán kết giữa Tiến Minh và Lin Dan: http://www.youtube.com/watch?v=kT26EgDV_co