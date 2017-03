Tiền thưởng ở bóng đá VN: Doping tiền - Lợi và hại

Bài viết trên cũng đưa ra những so sánh rất chi ly cách thưởng tiền của từng CLB: Chẳng hạn như Đồng Tâm Long An mức thưởng A, B, C dựa trên mức chấm công của từng cầu thủ trong một tháng (bình quân mỗi tháng bốn trận đấu) nếu cầu thủ loại A thì nhận như thế nào, B như thế nào. Đây là một cách làm tốt vì sát thực tế và nó phản ánh thực lực của từng cá nhân trong mỗi tháng. Cách thưởng này kích thích sự đóng góp và khả năng phấn đấu của cầu thủ cao hơn so với hầu hết cách thưởng cào bằng của các CLB còn lại cho mỗi trận thắng.