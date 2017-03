Tiger Woods không dự Open Championship

Woods vẫn chưa thể tìm lại phong độ như xưa.

Woods vốn đã không tham dự một giải đấu chính thức nào kể từ khi dính chấn thương ở Players Championship hồi giữa tháng Năm.

"Thật không may khi các bác sỹ khuyên tôi không nên thi đấu ở Open năm nay", Woods tiết lộ trên trang web chính thức.

Ngôi sao người Mỹ từng 14 lần vô địch các giải major (gồm Masters, US Open, Open Championship và US GPA), ít hơn bốn danh hiệu so với kỷ lục của huyền thoại Jack Nicklaus.

Sau một thời gian dài sa sút phong độ, Woods chỉ còn đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng thế giới. Dẫu vậy, anh vẫn lạc quan khẳng định: "Tôi nghĩ những năm tươi sáng nhất của tôi vẫn còn ở phía trước và tôi cảm thấy tự tin và lạc quan về tương lai của mình".

"Tôi sẽ chỉ trở lại khi nào thực sự sẵn sàng. Tôi không muốn mạo hiểm hơn nữa với các chấn thương của mình".

"Đợt trước đáng ra tôi không nên tham dự Players Championship, nhưng đó là một giải đấu lớn và tôi muốn có mặt để ủng hộ. Từ những gì diễn ra ở đó tôi đã rút ra cho mình những bài học bổ ích và cần đưa ra quyết định đúng đắn vào lúc này".

Woods gặp những chấn thương liên miên từ ba năm qua. Cũng từ lý do này, lần đầu tiên kể từ năm 1994 anh đã không thể góp mặt tại US Open.

Sau khi giành chiến thắng ở US Open 2008 - giải major gần đây nhất của Woods, golf thủ 35 tuổi tiết lộ anh bị rạn xương chày ở chân trái - đồng thời khẳng định phải cắn răng thi đấu trong suốt một năm qua vì tổn thương dây chằng đầu gối trái.

Anh sau đó phải phẫu thuật và nghỉ đấu tám tháng, nên bỏ lỡ hai sự kiện quan trọng của năm là Open và PGA.

Sau đó Woods tiếp tục xa vắng các sân đấu khoảng năm tháng so những rắc rối cá nhân - xuất phát từ bê bối tình dục. Anh chỉ trở lại từ Masters 2010.

Nhưng cuối năm đó Woods lại gặp vấn đề ở gót chân. Và trong lúc thi đấu ở Masters năm nay, anh lại nhận thêm tổn thương ở đầu gối trái và dây chằng gót chân trái.

Trở lại ở Players Championship, Woods cũng chỉ thi đấu được chín lỗ đầu tiên trước khi xin rút lui do sức khỏe không đảm bảo.

