Tiger Woods thất vọng vì không thể dự US Open

Tiền sử bệnh án của Woods trong ba năm gần đây Tháng 6/2008 - Phẫu thuật đầu gối trái sau khi vô địch US Open và vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Tháng 11/2009 - Chấn thương trong một tai nạn xe hơi ở Florida (thời điểm bắt đầu vỡ ra bê bối tình ái). Tháng 5/2010 - Một tháng sau khi trở lại Augusta, anh phải chi tay vòng đấu cuối cùng của Players Championship do chấn thương cổ. Tháng 12/2010 - Liên tiếp dính chấn thương ở gót chân và mắt cá. Tháng 4/2011 - Chânấn thương dây chằng chân trái và gót chân trái. Tháng 5/2011 - Nghỉ đấu sau khi đã đánh 9 lỗ ở Players Championship, do những chấn thương ở đầu gối, gót chân và bắp chân. Tháng 6/2011 - Không kịp bình phục do một loạt vấn đề ở chân trái và hủy kế hoạch tham dự US Open.