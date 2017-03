Tiger Woods thay đổi “tình trạng cá nhân” trên Facebook

Woods cũng đáp lại rằng: “Những điều tuyệt vời đã đến khi tôi gặp Lindsey Vonn. Lindsey và tôi đã có quãng thời gian là bạn và bây giờ đang hẹn hò. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và mong sự riêng tư của chúng tôi sẽ được tôn trọng. Chúng tôi muốn mối quan hệ của mình được bình thường như các cặp đôi khác và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò mục tiêu của những VĐV”.



Trong vài tháng qua, thông tin cả hai đang hẹn hò đã được báo chí khai thác. Mọi chuyện xuất phát từ khi cánh phóng viên bắt gặp chuyên cơ riêng của Woods xuất hiện để chở Lindsey đi điều trị chấn thương gặp phải tại giải đấu ở Áo. Sau đó, cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi nghỉ trên du thuyền của Woods tại Florida.



Vonn đã một lần kết hôn và chia tay chồng hồi tháng 11/2011. Trong khi đó, Woods bị vợ bỏ sau bê bối tình ái tai tiếng năm 2009. Thời điểm đó, Woods thừa nhận đã dối vợ qua lại với 14 người phụ nữ. Nordegren nhanh chóng bỏ nhẫn cưới và sau đó đệ đơn ly hôn. Người mẫu Thụy Điển được quyền nuôi hai con Sam và Charlie, đồng thời được nhận khoản tiền được cho là lên tới 100 triệu USD.



Hiện tại một số nguồn tin cho rằng Nordegren đang hẹn hò với bạn trai là tỷ phú ngành than Chris Cline, hàng xóm của cô ở khu North Palm Beach. Cline kiếm được tiền bạc nhờ những mỏ than ở Illinois và Tây Virginia với tổng tài sản ước tính 1,2 tỷ USD. Cline, 55 tuổi, đã kết hôn hai lần và có 4 đứa con với vợ trước. Người vợ đầu tiên của ông mất do ung thư vú năm 1987. Năm 1993, ông tái hôn và ly dị sau đó 7 năm.



Theo K.Đ (TT&VH Online / Mirror)