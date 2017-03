Tiger Woods xuất hiện trở lại trong quảng cáo mới

Giờ đây, tay golf 35 tuổi này đã đánh dấu sự quay trở lại với thế giới quảng cáo bằng hợp đồng đầu tiên kể từ khi bị “thất sủng”. Tuần trước Tiger đã xuất hiện với tư cách gương mặt đại diện của một loại gel nóng giúp giảm đau đến từ Nhật Bản.

Tiger Woods trong một cảnh của đoạn quảng cáo.

Quảng cáo này bắt đầu được phát sóng trên truyền hình từ ngày 1/7 giữa chương trình The Land Of The Rising Sun. Nhà cựu vô địch golf thế giới xuất hiện trong đoạn băng kéo dài 15 giây với cảnh đang thi đấu và sau đó tạo dáng với chai gel cùng.

Người đại diện của công ty Kowa, nhà sản xuất loại gel trên, ông Katsuhiro Kaji, cho biết hãng đã mời Woods tham gia quảng cáo hồi cuối năm ngoái, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết bản hợp đồng.

Khi được hỏi việc sử dụng hình ảnh của một siêu sao bị thất sủng như người đại diện liệu có phải một hành động mạo hiểm đối với sản phẩm này, ông Kaji nói: “Chúng tôi không hề có suy nghì nào như thế”.

Tiger Woods đã từng mất khoản tiền ước tính 35 triệu USD từ việc bị hủy bỏ các hợp đồng quảng cáo sau khi xảy ra vụ bê bối trên năm 2009. Mặc dù vậy, tay golf này vẫn giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hàng những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, với 75 triệu USD trong vòng 12 tháng tính tới thời điểm tháng 5/2011.

Vừa qua, Woods đã lỡ hẹn với giải Mĩ mở rộng do chấn thương, và anh cũng không thể tham dự giải Anh mở rộng từ ngày 14 đến ngày 17/7.

Ngôi sao này đã giành được 14 danh hiệu lớn trong sự nghiệp rực rỡ của mình, mặc dù anh chưa hoàn toàn khôi phục danh tiếng sau vụ scandal năm 2009 dẫn đến việc chia tay với vợ anh, Elin Nordegren vào tháng 8/2010.

Theo Thúy Hạnh (Dân trí)