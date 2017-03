Đồn rằng những người con xứ Nghệ đang khoác áo Hà Nội T&T như Công Vinh, Hồng Sơn, Hồng Việt… sẽ cư xử ra sao khi chống lại đội bóng quê hương mình. Thậm chí còn có lời đồn rằng nhà chiến lược Nguyễn Hồng Thanh của SL Nghệ An sẽ không chạy theo khát khao của số đông người hâm mộ xứ Nghệ vì “vàng chưa đủ tuổi” và nếu vô địch thì sẽ khó “làm giá” cho cái chung của CLB ở mùa tới (!?). Lý giải được đưa ra là nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á mới chỉ đầu tư quyết liệt cho đội mùa này thôi mà đã có ngay chức vô địch thì sẽ rơi vào cảnh “chóng thèm chóng chán”. Đó là lý do SL Nghệ An tưởng vô địch sớm rồi lại hay nấc cụt để Hà Nội T&T đu theo.

Nhưng lại có những tin đồn sau chuỗi từ mùa 2009, Hà Nội T&T lâm vào thế khó và có nguy cơ xuống hạng thì HLV Nguyễn Hữu Thắng được điều từ Nghệ An ra Hà Nội giúp bầu Hiển thoát hiểm ngoạn mục. Ơn ấy bầu Hiển chẳng bao giờ quên nhà cầm quân trẻ mà ông rất quý trọng tài năng cùng tính cách nhưng ông không sao giữ chân ở lại Hà Nội T&T được. Thế nên đã có lời đồn là ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ trả nghĩa cho Hữu Thắng như một sự tri ân nhưng vấn đề còn lại là vấn đề toan tính của SL Nghệ An.

Đá trên sân Vinh mọi chuyện tưởng sẽ thuộc về SL Nghệ An nhưng xem chừng chuyện thành bại lại là chuyện tính xa, tính gần cùng chuyện ơn nghĩa…

Thôi thì chỉ mong nó chỉ là đồn cho vui trước trận đại chiến cứu vớt cho danh dự của V-League vốn quá nhiều tiêu cực và mất nhiều niềm tin.

TẤN PHƯỚC