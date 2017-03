Tình tiết mới vụ Rooney - Ronaldo dàn hòa sau World Cup

Trong trận Anh gặp Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2006, Rooney trong một pha tranh bóng đã phạm lỗi với Carvalho. Cristiano Ronaldo lập tức lao về phía trọng tài và có vẻ như khẩn cầu ông phạt thẻ người đồng đội ở MU. Quá bất bình vì hành động đó, Rooney đã xô tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha này ra và định nói chuyện phải quấy. Sau tình huống này, tiền đạo tuyển Anh phải nhận thẻ đỏ, rời sân với vẻ mặt nửa hối lỗi, nửa tức tối. Còn Ronaldo thì tỏ vẻ đắc thắng, và hướng cái nháy mắt đầy ẩn ý về phía BHL đội nhà.

Qua những tình tiết trên thì cơ bản Ronaldo là người "có lỗi" với Rooney, tuy nhiên, chính cựu cầu thủ của Everton lại rất tích cực tìm cách làm lành với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

"Wayne đã gọi điện cho tôi vào hôm diễn ra trận chung kết của World Cup 2006 và nói rằng cậu ấy có một ý tưởng lớn", HLV Ferguson nhớ lại. "Wayne gợi ý là hãy để cậu ấy làm một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với chính Ronaldo. Hai đứa sẽ cho mọi người thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng tôi nghĩ như vậy thì có vẻ hơi gượng gạo và kịch quá, nên không chấp nhận phương án đó".

"Thay vào đó, David Gill và tôi quyết định bay qua Bồ Đào Nha để gặp Ronaldo. Tôi trấn an cậu ấy và bảo rằng, chúng tôi rất có kinh nghiệm khi giải quyết những chuyện như thế này, như vụ David Beckham sau France 98 chẳng hạn".

Beckham hồi đó bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Argentina ở vòng 16 đội, sau pha va chạm với Diego Simeone. Khi đó chàng tiền vệ này còn khoác áo MU và phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận Anh.

"Ronaldo đã khá lo âu, nhưng không còn sợ khi nghĩ đến chuyện về Anh nữa. Chúng tôi nói với cậu ấy là sẽ đặt thêm nhiều thiết bị an ninh cho ngôi nhà của cậu ấy ở Anh. Cậu ấy sau đó cũng an tâm phần nào và nói sẽ cố gắng xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Và thật may là mọi chuyện đến giờ cũng đã ổn".