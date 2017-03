Tốn 13,5 triệu đồng để làm một huy chương vàng

Đây là lượng vàng, bạc và đồng lớn nhất trong lịch sử từng được dùng để làm huy chương một kỳ Olympic.





Theo TẤN PHÚC (TTO)



Giá trị vật chất của một chiếc huy chương Olympic rất nhỏ nhoi so với niềm vinh dự của VĐV khi bước lên bục nhận huy chương. Một HCV tại Olympic 2012 có đường kính 85mm, dày 7mm và nặng khoảng 410g nhưng chỉ có 6g vàng (tương đương 6,66 triệu đồng), chiếm 1,34% trọng lượng của nó. Phần còn lại chủ yếu là hợp chất bạc (92,5%) và đồng (6,16%).Theo thống kê của báo điện tử Huffington Post (Mỹ), một HCV tại Olympic 2012 trị giá khoảng 650 USD (tương đương 13,562 triệu đồng). Còn HCB trị giá 335 USD (tương đương 7 triệu đồng), HCĐ kém hơn HCB 5 USD.Như vậy, giá trị vật chất của huy chương Olympic 2012 có giá gấp đôi so với Olympic Bắc Kinh bốn năm trước.Đó cũng sẽ là chiếc huy chương đắt nhất và nặng ký nhất lịch sử Olympic (mùa hè).Nghệ nhân người Anh David Watkins là người thiết kế tấm huy chương Olympic 2012. Một mặt của chiếc huy chương mô phỏng Nike - nữ thần chiến thắng trong thần thoại Hi Lạp.Mặt còn lại là năm vòng tròn biểu tượng của Olympic nổi trên logo Olympic 2012 và sự ẩn hiện dòng sông Thames đặc trưng của London.Công đoạn đúc những chiếc huy chương hết sức tỉ mỉ. Một tấm huy chương sẽ được đúc đến 15 lần, được ép bởi một lực 900 tấn ở nhiệt độ rất cao để đảm bảo chất lượng.Fergus Feeney - giám đốc Sở Đúc tiền nước Anh Royal Mint, nơi chịu trách nhiệm đúc huy chương Olympic 2012 - nói: “Nếu phát hiện lỗi nhỏ trong quá trình đúc, chúng tôi sẽ lập tức loại bỏ những chiếc huy chương đó”.Tất cả số huy chương này hiện đã hoàn thành và đang được cất giữ tại cung điện hoàng gia Vương quốc Anh (hay còn gọi là Tháp London). Tracey Sands - người phát ngôn của cung điện hoàng gia Vương quốc Anh - nói với AFP: “Số huy chương được chuyển đến cung điện vào ngày 2-7 và chúng đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt”.