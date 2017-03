Tổng hợp ngày thi đấu 9-6 của TTVN: Bơi nổi, chạy chìm

Dự báo thành tích ngày 10-6: Điền kinh và bơi là hai môn chủ lực Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 400 m tự do. Mặc dù từng đoạt HCĐ 800 m tự do nhưng đây là lần đầu tiên Viên thử sức cự ly này. Hoàng Quý Phước tranh tài cự ly 50 m bướm với khả năng đoạt huy chương cao. Trần Duy Khôi, Phan Gian Mẫn cùng so tài với Schooling (Singapore) 200 m hỗn hợp trong khi ĐKVĐ Lâm Quang Nhật bảo vệ chiếc HCV cự ly 1.500 m nam. Điền kinh: Trên đường chạy 200 m nam/nữ, các VĐV Lê Trọng Hinh, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh đấu loại giành suất vào chung kết. Nội dung chạy 400 m rào, Nguyễn Thị Huyền tranh vòng chung kết. Cùng cự ly này của nam, Quách Công Lịch, Đào Xuân Cường được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao nhất. Cự ly chạy 800 m nam/nữ Việt Nam thường dẫn đầu các kỳ SEA Games, các VĐV Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái, Lê Thanh Hùng thi đấu tranh HCV. Nội dung 10 môn phối hợp, Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Huy Thái thi đấu các nội dung 110 m rào, ném đĩa, nhảy sào, phóng lao và 1.500 m. Tại hố nhảy cao, HCĐ SEA Games 27 Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Trúc Mai tranh chung kết. ĐKVĐ Nguyễn Văn Lai bảo vệ chức vô địch chạy 10.000 m nam. Bùi Thị Xuân thi chung kết phóng lao nữ với hy vọng vàng. Boxing: Hy vọng hai HCV khi dự tranh bốn trận đấu chung kết gồm Nguyễn Thị Yến (51 kg), Lê Thị Bằng (54 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàng (75 kg). Thể dục: Tiếp tục hy vọng thành tích cao nhất khi các VĐV tranh chung kết đơn. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường (nhảy chống); Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Vân Anh (cầu thăng bằng); Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng (xà kép); Phan Thị Hà Thanh (thể dục tự do); Đinh Phương Thành, Hoàng Cường (xà đơn). Billiards: Việt Nam thi đấu vòng tứ kết gặp Singapore nội dung billiards Anh đồng đội nam. Bóng chuyền nữ lúc 9 giờ Việt Nam tranh tài vòng bảng B gặp Malaysia.