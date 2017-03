Torres vẫn tịt ngòi, Chelsea bị Norwich cầm chân

Torres tiếp tục gây thất vọng (Nguồn: AFP/Getty Images)

Mùa này, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn và vẫn chưa tìm được mành lưới đối phương kể từ tháng 10 năm ngoái.



Lẽ ra, chân sút người Tây Ban Nha đã có thể chấm dứt được cơn vận hạn trong hiệp hai nhưng lại tiếp tục thể hiện sự vô duyên khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.



Kết quả này khiến Chelsea có nguy cơ tiếp tục bị tụt lại, khi ba đội xếp trên họ là Manchester City, Manchester United và Tottenham đều ra sân vào ngày mai.



Trận này, huấn luyện viên Villas-Boas của Chelsea chưa cho hậu vệ mà Chelsea mới mua về từ Bolton hồi đầu tuần là Gary Cahill vào sân. Thậm chí, cầu thủ này còn không có trong danh sách dự bị, trong khi David Luiz tiếp tục đá cặp trung vệ cùng với John Terry.



Trở lại với trận đấu, dù Chelsea khởi đầu khá tốt, song họ lại suýt bị thủng lưới sau khi Pilkington có cú sút buộc Petr Cech phải đẩy ra, sau đó Morrison tung cú sút bồi nhưng may mắn là Ramires đã chặn lại trước khung thành.



Cặp tiền đạo vô danh Holt-Morrison đã liên tục làm khổ các hậu vệ Chelsea trong khi Torres liên tục bỏ lỡ cơ hội và phải rời sân ở phút 77, nhường chỗ cho chân sút trẻ Lukaku.



Việc Chelsea không ghi nổi bàn thắng đã giúp Norwich lần đầu tiên giữ được sạch lưới ở mùa giải này, đủ thấy hàng công của Chelsea thi đấu đáng thất vọng đến thế nào. Vì thế, không loại trừ khả năng ở những trận tới, Torres có thể bị tống lên ghế dự bị, cho dù Chelsea đang thiếu tiền đạo do Drogba và Kalou về dự CAN 2012, còn Anelka thì đã sang Trung Quốc./.

(Theo Vietnam+)