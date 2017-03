Tottenham - Inter Milan: Benitez muốn triệt Bale

Lời cảnh báo của ông Benitez dễ hiểu bởi chân sút 20 tuổi của xứ Wales đã làm một hat trick đầy ấn tượng gỡ 3-4 chỉ trong 45 phút hiệp hai của lượt đi.

Một khi Inter đã cảnh giác cao độ thì chắc chắn những hậu vệ già kinh nghiệm gồm Maicon, Samuel, Chivu, Lucio phải nhắm vào mục tiêu Bale.

Dù cảnh giác Bale nhưng ông Benitez hiểu rằng các học trò mình cần phát triển tấn công với hiệu suất cao hơn khi hầu như chỉ một mình Eto’o là giữ được duyên ghi bàn. Những Milito, Sneijder, Stankovic đang có vấn đề ở khâu kết thúc.

Bale, mối hiểm họa của Inter Milan. Ảnh: AFP

Trận này Cambiasso còn đau phải ngồi ngoài và thủ môn Cesar vắng mặt do chấn thương.

Tottenham đang sôi sục ý chí phục thù không chỉ với Inter Milan mà còn để vớt vát uy tín với khán giả nhà sau trận thua MU mới đây.

HLV Redknapp than thở năm trụ cột của ông có nguy cơ vắng mặt do treo giò và chấn thương gồm thủ môn Gomes, Van der Vaart, Dawson, Defoe, King. Nhiệm vụ đòi nợ vì thế rất khó khăn do yếu tố con người.

Với Tottenham ngoài Bale còn Crouch, Pavlyuchenko, Modric, Milner, Kranjcar, Keane, Jenas và ông Redknapp giờ chỉ mong họ có được phong độ tốt để trị Inter Milan. Có thể HLV này sẽ chơi đòn đánh phủ đầu và lấy thể lực đè một đối thủ có những cựu binh không sẵn sàng cao cho cuộc đấu sức.

Khả năng hòa trong trận lượt về này rất dễ xảy ra.

Bảy trận còn lại gồm Copenhagen (6 điểm) - Barcelona (7đ), Bursaspor (0đ) - MU (7đ), Valencia (4đ) - Rangers (5đ), Benfica (3đ) - Lyon (9đ), Rubin Kazan (2đ) - Panathinaikos (1đ), Hapoel Tel Aviv (0đ) - Schalke 04 (6đ), Werder Bremen (2đ) - Twente (2đ).

HUY KHANH