TP.HCM cầm hòa Than Khoáng Sản VN

Do mặt sân lầy lội vì trời mưa nên hai đội gặp nhiều khó khăn khi vào trận. Dù đây là trận đấu mà đội TP.HCM chơi với tinh thần thi đấu hết mình nhưng họ vẫn không tạo được những tình huống nguy hiểm thật sự ngoài một vài cú sút của Kim Chi. Trong khi đó, do vắng tiền đạo Lê Thị Phượng (bị bệnh) nên Than Khoáng Sản VN đành chấp nhận tỉ số hòa 0-0.

Với 2 điểm sau ba trận, đội TP.HCM đứng hạng 4/6 đội. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 9 điểm sau ba trận toàn thắng. Hôm nay 3-4, giải tiếp tục với trận Hòa Hợp Hà Tây - Phong Phú Hà Nam.